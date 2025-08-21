नाशिक

Igatpuri News : इगतपुरीत २४ तासांत १६६ मिमी पावसाची विक्रमी नोंद

Darnā Dam Releases 18,438 Cusecs of Water : इगतपुरीत अवघ्या चोवीस तासांत तब्बल १६६ मिमी विक्रमी पाऊस झाला. यामुळे धरणांमधील जलस्तर झपाट्याने वाढल्याने पाणी सोडण्याची वेळ आली.
इगतपुरी शहर: धरणांचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या इगतपुरीत अवघ्या चोवीस तासांत तब्बल १६६ मिमी विक्रमी पाऊस झाला. यामुळे धरणांमधील जलस्तर झपाट्याने वाढल्याने पाणी सोडण्याची वेळ आली असून, दारणा धरणातून तब्बल १८ हजार ४३८ क्यूसेक पाणी जायकवाडीकडे सोडण्यात आले आहे.

