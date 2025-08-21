Igatpuri News : इगतपुरीत २४ तासांत १६६ मिमी पावसाची विक्रमी नोंद

इगतपुरी शहर: धरणांचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या इगतपुरीत अवघ्या चोवीस तासांत तब्बल १६६ मिमी विक्रमी पाऊस झाला. यामुळे धरणांमधील जलस्तर झपाट्याने वाढल्याने पाणी सोडण्याची वेळ आली असून, दारणा धरणातून तब्बल १८ हजार ४३८ क्यूसेक पाणी जायकवाडीकडे सोडण्यात आले आहे..यंदा मागील २० वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली असून, आतापर्यंत ३ हजार ८३ मिमी पाऊस झाला आहे. मुसळधार पावसामुळे १२ गावांचा संपर्क तुटला असून जनजीवन विस्कळित झाले. पश्चिम पट्ट्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भात पिके पाण्याखाली गेली आहेत. काही ठिकाणी भाताची रोपे वाहून गेल्याचे वृत्त आहे..दारणा, भाम आणि वाकी नद्या दुथडी भरून वाहत असून शेतीत पाणी शिरल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची भीती आहे. पावसामुळे घोटी, इगतपुरीसह अनेक बाजारपेठा ठप्प राहिल्या. पिंपरी- सदो पुलावर पाणी वाहू लागल्याने भावली व परिसरातील १२ गावांचा संपर्क तुटला. तर समृद्धी महामार्गावर दरड कोसळून तब्बल दोन तास वाहतूक ठप्प झाली..Krishna River Flood Sangli : कृष्णा नदीचे पाणी सांगलीत घुसले, पाणी पातळी गेली ४० फुटांवर; कोयनेचा विसर्ग स्थिर, चांदोलीतून कपात.दृष्टिक्षेपातइगतपुरीत २४ तासांत १६६ मिमी पावसाची नोंदयंदा २० वर्षांतील सर्वाधिक पाऊसदारणा धरणातून १८,४३८ क्यूसेक पाण्याचा विसर्गभात पिके पाण्याखाली; रोपे वाहून गेल्याने शेतकरी चिंतेतमुसळधार पावसाने १२ गावांचा संपर्क तुटला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.