Igatpuri News : इगतपुरीतील भातशेतीला परतीच्या पावसाचा मोठा फटका; शेतकरी हवालदिल

इगतपुरी: भाताचे आगर आणि पावसाचे माहेरघर असणाऱ्या इगतपुरी तालुक्याला परतीच्या पावसाने चांगलेच झोडपले. संततधारेसह मुसळधार पावसामुळे भाताला चांगलाच तडाखा बसला असून, पीक पिवळे पडू लागले आहे. ऐन दाणे भरण्याच्या काळात पाऊस अन् धुक्यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संकटांची मालिका सुरूच असल्याने शेतकरी बेचैन आहेत..लागवडीपासून ऐन पीक भरणीच्या काळातही शेतकऱ्यांवर आपत्ती सुरु आहे. मागच्या महिन्यात झालेल्या संततधार पावसाच्या संकटातूनही कसे बसे सावरत आलेल्या भातावर आता दोन तीन दिवसापासून परतीच्या पावसाचा मारा सुरू आहे. काही भागातील ऐन पोगा व लोंबी भरणीच्या स्थितीत असलेले भात, वरई, नागली व इतर पिकांना पावसाचा फटका बसला असून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. .परतीच्या व अपेक्षापेक्षा जास्त होत असलेल्या पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावण्यासह उत्पादनात घट होण्याची भीती आहे. आताच्या पावसाने भाताच्या शेतामध्ये पाणी साचल्याने भाताचे नुकसान होण्याची शक्यता तर आहेच शिवाय उभ्या भातावरही पावसाचा मारा होत असल्याने उभी पिके आडवी होत आहेत. त्यातच तालुक्याच्या विविध भागात वारा व वाट धुक्याचे आगमन होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..इगतपुरीत धुक्याचे साम्राज्यपावसाच्या माहेरघरात दाखल झालेल्या परतीच्या पावसाने चौफेर हजेरी लावत वातावरण बदलून टाकले आहे. मध्येच पावसाच्या जोरदार सरी तर मध्येच धुके दाटत असल्याने एका आल्हाददायक वातावरणाची अनुभूती येत आहे. या वातावरणाचा अनुभव आणि धुक्यात मिसळून जाण्यासाठी येथे पर्यटक दाखल होत आहेत..यंदाच्या हंगामात मोठया कष्टाने बहरात आलेले भात पिकांचे परतीच्या पावसाने नुकसान होत आहे. मुख्य पीक भात असल्याने शेतकरी बांधवांची दिवाळी गोड होईल असे वाटत होते, पण वातावरणीय बदल व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सर्वच पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.- शांताराम शेलार, शेतकरी, त्रिंगलवाडी.Sugarcane Price 2025 : उसाला दर पाहिजे पण आंदोलन नको, शेतकऱ्यांची मानसिकता; यंदा आंदोलन पेटणार का?.एकीकडे पावसाचा तडाखा सुरू असताना कृषी विभागाचा कोणताही अधिकारी, कर्मचारींनी उपाययोजनांबाबत किंवा काय खबरदारी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन केले नाही. किमान उरलेसुरले पीक तरी वाचविता येईल.- पांडुरंग वारुंगसे, माजी उपसभापती, इगतपुरी.