नाशिक

Igatpuri News : प्रशासकीय दुर्लक्ष नडले, एक जीव गेला; खैरेवाडीत रस्ता असता तर बबन शेंडे आज जिवंत असते!

Elderly Man Dies While Being Carried on Makeshift Stretcher in Igatpuri : इगतपुरी तालुक्यातील दुर्गम खैरेवाडी येथे केवळ रस्ताच नसल्याने ६५ वर्षीय वृद्धाला आपला प्राण गमवावा लागल्याची लाजिरवाणी व संतापजनक घटना घडली.
Igatpuri tribal area

Igatpuri tribal area

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इगतपुरी: विकासाच्या गाजावाजामागची विदारक वास्तवता पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. इगतपुरी तालुक्यातील दुर्गम खैरेवाडी येथे केवळ रस्ताच नसल्याने ६५ वर्षीय वृद्धाला आपला प्राण गमवावा लागल्याची लाजिरवाणी व संतापजनक घटना घडली. शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी साडेनऊला बबन रावजी शेंडे यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला, तोही डोलीतून, दऱ्याखोऱ्या ओलांडताना!

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
death
Igatpuri
Tribal
Development
Tribal Areas
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com