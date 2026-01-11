Igatpuri News : प्रशासकीय दुर्लक्ष नडले, एक जीव गेला; खैरेवाडीत रस्ता असता तर बबन शेंडे आज जिवंत असते!

इगतपुरी: विकासाच्या गाजावाजामागची विदारक वास्तवता पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. इगतपुरी तालुक्यातील दुर्गम खैरेवाडी येथे केवळ रस्ताच नसल्याने ६५ वर्षीय वृद्धाला आपला प्राण गमवावा लागल्याची लाजिरवाणी व संतापजनक घटना घडली. शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी साडेनऊला बबन रावजी शेंडे यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला, तोही डोलीतून, दऱ्याखोऱ्या ओलांडताना!.रस्त्याअभावी ग्रामस्थांनी लाकडाला झोळी बांधून रुग्णाला उचलले. नदी, नाले, ओहळ पार करीत तब्बल सहा ते सात किलोमीटर खडतर पायपीट करून चिंचले गावापर्यंत आणले. तेथून खासगी वाहनाने इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयाकडे नेत असतानाच घाटणदेवी मंदिराजवळ कथुरूवंगण वाडीजवळ रक्तस्राव सुरू झाला. .रुग्णालयात पोहोचताच वैद्यकीय सूत्रांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, ती प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या दाव्यांवर थेट चपराक आहे. आदिवासी भागांच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी असल्याचे सांगितले जाते; मात्र खैरेवाडीसारख्या वाडीत आजही रस्ताच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सहा-सात किलोमीटर दऱ्याखोऱ्या, डेऱ्याचा नाला, देवीचा ओढा, जुनवणे ओहळ ओलांडून रुग्ण, गर्भवती महिला आणि विद्यार्थ्यांना आजही जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो..दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी पावसाळ्यात पाहणी दौरा करून रस्त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, बदलीनंतर तो प्रस्ताव कागदोपत्रीच अडकला. विद्यमान प्रशासनानेही याकडे गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत. आमदारांनी ७०० मीटर रस्ता मंजूर केल्याचे सांगितले जाते; पण ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे काम रखडले. नाले-ओहळांवर पुलांची सुविधा नसल्याने दळणवळण ठप्प आहे..खैरेवाडीत २५०-३०० लोकवस्ती, तरी आरोग्य केंद्र नाही, जिल्हा परिषद शाळा नाही, मूलभूत नागरी सुविधा नाहीत. मतदानाच्या वेळी आश्वासने दिली जातात; निवडणुकीनंतर निर्विकार शांतता असते, असा आरोप ग्रामस्थांचा आहे. ‘रस्ता झाला असता तर आज एक जीव वाचला असता,’ ही हळहळ आता संतापात बदलत आहे..Police Officer Accident : कोल्हापूरच्या पोलिस अधिकारी वैष्णवी पाटील यांच्या कारचा भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू, कर्नाटकात घटना.आदिवासीबहुल मतदारसंघात, आदिवासी प्रतिनिधित्व असतानाही मूलभूत सुविधा कधी मिळणार? रस्ता, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी आणखी किती बळी हवेत? असे प्रश्न ग्रामस्थ आता उपस्थित करीत आहेत..खैरेवाडीत आरोग्य, शाळा, रस्ता काहीच नाही. केवळ मतदानापुरता वापर होतो; विकास कुठे?- बाळू उघडे, ग्रामस्थनाले-ओहळांवर पूल झाले तर विद्यार्थी, महिला आणि वाडी सुरक्षित होतील. शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे.- भोरूबाई शेंडे, ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.