Igatpuri News : इगतपुरीच्या खेडमध्ये शिक्षणाचा 'महोत्सव'; सव्वादोन लाखांच्या मदतीने जिल्हा परिषद शाळांचे रूप पालटणार!

इगतपुरी: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या विशेष जनजागृती अभियानात खेड (ता. इगतपुरी) ग्रामपंचायतीत शिक्षण विभागाच्या सादरीकरणाने ग्रामस्थांची मने जिंकली. या अभियानात शिक्षण विभागाच्या सादरीकरणावेळी खेड गटातील आठही शाळांसाठी तब्बल सव्वादोन लाखांची मदत मिळाली. यातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पूरक साहित्य, सुविधा निर्माण करता येणार आहेत..जिल्हा परिषदेचे सीईओ ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून 'माझी शाळा माझा अभिमान' उपक्रम राबविण्यात आला. त्याअंतर्गत खेड येथील माजी विद्यार्थ्यांनी रोख स्वरूपात ४७ हजार ६०४ रुपये तर वस्तू स्वरूपात १ लाख ६९ हजार ५०० असा एकूण २ लाख १७ हजार १०४ एवढा निधी जमा केला. याच कार्यक्रमात सहाय्यक अभियंता प्रवीण वाघ, स्थापत्य अभियंता अभिषेक निकम यांनी विद्यार्थ्यांना १०० रायटिंग डिजिटल पॅड भेट दिले. खेड ग्रामपंचायतींतर्गत येणाऱ्या आठही शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि विशेष उपक्रम राबवले जातात..यामध्ये ''बाल हक्कांचे अभिसरण मॉडेल'' या विशेष उपक्रमाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.शरद पवार इन्स्पायर फॉलोशिप अंतर्गत फेलोशिप प्राप्त असलेल्या आरती बोराडे (केंद्रप्रमुख खेड) यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले..शाळेतील बालशोषणाच्या मुद्द्यांवर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात खुला संवाद साध्य करणे, बालशोषणाच्या मुद्द्यांवर प्रतिबंधात्मक प्रणाली तयार करणे, बालहक्कांबाबत शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक व विद्यार्थीची जाणीव वाढविणे या उद्दिष्टांच्या आधारे हा उपक्रम राबवला जात असल्याचे श्रीमती बोराडे यांनी सांगितले. .या कार्यक्रमासाठी इंदोरीकर महाराज उपस्थित होते. 'अंगणवाड्या या डिजिटलच असल्या पाहिजेत आणि गावाने राजकारण बाजूला ठेवून जिल्हा परिषद शाळांकडे पाहणे शिकले पाहिजे. या शाळांमध्येच आपल्या मुलांना प्रवेश द्यावा असे आवाहन केले..