Igatpuri Municipal Election : इंदुलकर यांचा भाजप प्रवेश! इगतपुरीचे राजकारण तापले; 30 वर्षांची सत्ता टिकवणार कोण?

इगतपुरी शहर: इगतपुरी नगर परिषदेच्या माघारीच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २१) दुपारी तीनपर्यंत ७ उमेदवारांनी नाट्यमयरीत्या माघार घेतली. त्यात माजी नगरसेवकांनीसुद्धा ऐनवेळी माघार घेतली आहे. त्यामुळे २१ नगरसेवकपदासाठी आता ७० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिले आहेत. नगराध्याक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ४ महिला उमेदवारांची लढत होणार आहे. नगरसेवकपदाच्या २१ जागांसाठी ७० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, चिन्हाचे वाटप २६ नोव्हेंबरला होणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित बारवकर यांनी दिली. .एकूण १० प्रभागापैकी ७ मधून शिवसेनेचे (उबाठा) धमेंद्र जाधव व माजी नगरसेवक शशिकांत उबाळे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. प्रभाग ९ मधून योगिता बैद, प्रभाग तीनमधून अपक्ष उमेदवार आशिष बागलाणे व सुमीत बोधक, प्रभाग आठमधून काँग्रेसच्या निशा सोनवणे, प्रभाग चारमधून अपक्ष उमेदवार पंढरी खातळे या ७ उमेदवारांनी माघार घेतली आहे..नगराध्यक्षपदासाठी चार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीचे उमेदवार शालिनी खातळे, भाजपच्या मधुमती मेंद्रे, काँग्रेस व शिवसेना (उबाठा) युतीच्या शुभांगी दळवी व वंचित बहुजन आघाडीच्या अपर्णा धात्रक या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे ही लढत चौरंगी दिसत असली तरी खरी लढत शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या उमेदवार शालिनी खातळे, भाजपच्या मधुमालती मेंद्रे व काँग्रेस शिवसेनेच्या शुभांगी दळवी यांच्यातच तिरंगी लढत होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..गेले तीस वर्ष नगरपरिषदेवर एकहाती सत्ता ठेवणारे शिवसेनेचे (उबाठा) माजी नगराध्यक्ष संजय इंदुलकर यांनी ऐनवेळी भाजपमध्ये प्रवेश घेतल्याने आता निवडणुकीचे राजकारण तापले आहे. खऱ्या अर्थाने नगराध्यक्षपदाचा दावेदार कोण हे आता मतदारांच्या हाती राहणार आहे..नगरसेवकपदासाठी उमेदवारप्रभाग १ ः अजय जगताप, आतिष दोंदे, नंदकुमार भोंडवे, युवराज भोंडवे, सतीश यादव, लंका कामडी, अंजुम कुरेशी, हसीना खान, मीराबाई सोपनर.प्रभाग २ ः सागर आढार, बाळू कवठे, विजय जाधव, शरद बांबळे, नाझनीन खान, शाहीद पटेल.प्रभाग ३ ः वैशाली आडके, वैशाली करपे, रोहिदास डावखर, विष्णू डावखर, संपत डावखर..प्रभाग ४ ः माला गौळे, सुरेखा चंद्रमोरे, अनिता शिंदे, रंजनाबाई साबळे, गौरव कांबळे, अर्जुन खातळे, रमेश खातळे, भूषण जाधव.प्रभाग ५ ः उमेश कस्तुरे, विशाल चांदडवरकर, परविन खान, निलोफर शेख, निकत सैय्यद.प्रभाग ६ ः मयूरी पुरोहित, सिध्दी शिरसाठ, आशा थोरात, दुर्गा बोरकर तर भाजपात प्रवेश केलेले माजी उपनगराध्याक्ष नईम खान व राष्ट्रवादीचे फिरोज पठाण यांच्यात लढत होईल. भाजपचे पदाधिकारी योगेश चांदवडकर यांनी दबाब असूनही अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरल्याने या प्रभागात तिरंगी लढत होणार आहे..Thane News: खड्डे अपघातप्रकरणी भरपाईचा निर्णय घ्या, अन्यथा...; कल्याण-डाेंबिवली पालिकेला न्यायालयाचा इशारा.प्रभाग ७ ः शशिकांत बर्वे, सतीश मनोहर, पंकज रोकडे, सिद्धी जाधव, शकुंतला पंडित, वैष्णवी यादव, भारती शिरोळे.प्रभाग ८ ः रत्नाबाई जाधव, संध्या देहाडे, वंदना रोकडे, रजनी सोनवणे, राजेंद्र जावरे, गणेश भराडे, लक्ष्मण भागडे.प्रभाग ९ ः माया बागूल, मंगला भरीत, आशा भडांगे, माधुरी आढाव. ३० वर्ष एकहाती सत्ता राखणारे माजी नगराध्याक्ष संजय इंदुलकर यांनी भाजपात प्रवेश केल्याने त्यांना शह देण्यासाठी शिवसेनेने मंगेश शिरोळे यांनी उमेदवारी दिली आहे. त्यातच माजी उपनगराध्याक्ष राजेंद्र पंचारे यांनी शिवसेना (उबाठा) कडून रिंगणात आहेत. कुणाल घोरपडे, भगवान मडके यांच्यात लढत होणार आहे.प्रभाग १० ः संतोषी पगारे, मंजुळा भले, पूनम भोईर, ललिता लोहरे, किरण बिन्नर, ज्ञानेश्वर रायकर, माजी नगरसेवक शोभराज शर्मा (शिवसेना) यांच्यात लढत होणार आहे..