Igatpuri Municipal Election : इगतपुरीत ३० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग! शालिनी खातळे नगराध्यक्षपदी विजयी, इंदुलकरांचा बालेकिल्ला ढासळला

इगतपुरी शहर: इगतपुरी नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी अटीतटीच्या झालेल्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या शालिनी खातळे यांनी भाजपच्या उमेदवार मधुमालती मेंद्रे यांचा पराभव केला. निवडणुकीत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १८, भाजपचे २ व उबाठा पक्षाचा १ उमेदवार विजयी झाले. .गेली ३० वर्ष नगर परिषदेवर सत्ता अबाधित ठेवणाऱ्या माजी नगराध्यक्ष संजय इंदुलकर यांचा व त्यांनी उभ्या केलेल्या पॅनलचा दारुण पराभव झाला. माजी नगराध्यक्ष संजय इंदुलकर यांनी ३० वर्षापासून शिवसेनेचा (उबाठा) नगर परिषदेवर सत्ता काबीज ठेवली होती. मात्र ऐनवेळी इंदुलकर यांनी भाजपत प्रवेश करून निवडणूक लढवल्याने त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. .Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.माजी नगराध्यक्ष संजय इंदुलकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंगेश शिरोळे यांनी दारुण पराभव केला. तर ३० वर्षापासून संजय इंदुलकर यांना टक्कर देणारे माजी नगराध्यक्ष फिरोज पठाण दणदणीत विजयी झाले. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३ उमेदवार, शिवसेनेचे ५ उमेदवार, भाजपाचे २ उमेदवार, शिवसेना (उबाठा) १ उमेदवार निवडून आले.