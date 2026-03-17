Crime News : इगतपुरी हादरले! नाव बदलून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले; अत्याचार करून धर्मांतरासाठी युवतीवर दबाव

इगतपुरी शहर: शहरातील १९ वर्षीय युवतीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, तिच्यावर मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी बळजबरी करत वारंवार अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना उघड झाली आहे. युवतीच्या तक्रारीवरून इगतपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी चार तासांतच संबंधित युवकाला अटक केली आहे..मुस्तफा सलीम शेख (२४, रा. रामनगर, पेठ रोड, नाशिक) असे संशयिताचे नाव असून, तो शालिमार येथील कपड्याच्या दुकानात सेल्समनचे काम करतो. त्याच्या विरोधात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयितास तत्काळ अटक झाल्याने कुटुंबीयांनी पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांचे आभार मानले आहेत..पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार संशयित मुस्तफा शेख याने चार वर्षांपूर्वी इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख 'सोनू' अशी करून देत तो बौद्ध समाजाचा असल्याचे खोटे सांगितले होते. मात्र, कालांतराने त्याचे खरे नाव मुस्तफा शेख असल्याचे आणि तो मुस्लिम समाजाचा असल्याचे समोर आले. त्याने पीडितेवर धर्मांतर करण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकला होता. या सर्व प्रकारामुळे पीडित युवती मानसिक दबावाखाली होती. .त्याने तिचे छायाचित्र आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला पंचवटी पोलिस ठाण्यात नेऊन खोटे जबाब देण्यासही भाग पाडले होते. मात्र, शुद्धीवर आल्यावर तिने नकार दिला आणि कुटुंबीयांना सर्व हकीगत सांगितली. इगतपुरीच्या पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या तक्रारीची दखल घेण्यात आली. संशयित मुस्तफा शेख याच्यावर पीडिता अल्पवयीन असताना घडलेल्या घटनेमुळे पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक कांचन भोजने, गोपनीय पोलिस हवालदार नीलेश देवराज व पथक तपास करीत आहे..इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून ओळखइन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून ओळख झाल्यावर २३ मार्च २०२२ ला पीडिता अल्पवयीन असताना संशयिताने इगतपुरी येथील बारा बंगला परिसरात तिच्यावर अत्याचार केले. कुणाला सांगितल्यास ठार करण्याची धमकी दिली. ११ व १८ जानेवारी २०२६ लाही पीडितेचे आई-वडील घरी नसताना संशयिताने पीडितेच्या घरात घुसून चॉकलेटच्या माध्यमातून गुंगीचे औषध देऊन बळजबरीने अत्याचार केल्याची माहिती पीडितेने फिर्यादीत दिली आहे..धर्मांतरासाठी धमकीआरोपीने पीडितेला लग्न व धर्मांतरासाठी १२ डिसेंबर २०२५ व ६ जानेवारी २०२६ ला नाशिकमधील कपालेश्वर मंदिर परिसरात बोलावले होते. न आल्यास माझ्या मामाला सांगून तुझ्या सर्व कुटुंबाला ठार करून टाकील, अशी धमकी दिली. तसेच वेळोवेळी धर्मांतर करण्यासाठी युवकाने तिला धमकी दिल्याने ती तणावात होती.