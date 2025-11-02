नाशिक

Samruddhi Express Way : एकाच कुटुंबातील २३ जण निघाले होते शेगावला, इगतपुरी बोगद्यात भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू

Devotees from Raigad Meet With Tragic Accident on Samruddhi Highway : इगतपुरी जवळ समृद्धी महामार्गाच्या बोगद्यात शनिवारी सकाळी अपघातग्रस्त झालेली टेम्पो ट्रॅव्हलर रायगड येथील दहिवली गावातील भाविक शेगावला जात असताना झालेल्या या भीषण अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले.
Igatpuri Accident

Igatpuri Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इगतपुरी शहर: दहिवली (ता. कर्जत, जि. रायगड) येथून शेगावला दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा इगतपुरीजवळील समृद्धी महामार्गाच्या बोगद्यात शनिवारी (ता. १) सकाळी सातच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. या अपघातात चालकासह दोन जणांचा मृत्यू झाला; तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
Igatpuri
road accident
Tempo
Samruddhi Highway incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com