Samruddhi Express Way : एकाच कुटुंबातील २३ जण निघाले होते शेगावला, इगतपुरी बोगद्यात भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू

इगतपुरी शहर: दहिवली (ता. कर्जत, जि. रायगड) येथून शेगावला दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा इगतपुरीजवळील समृद्धी महामार्गाच्या बोगद्यात शनिवारी (ता. १) सकाळी सातच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. या अपघातात चालकासह दोन जणांचा मृत्यू झाला; तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत..दहिवली गावातील एकाच कुटुंबातील २३ भाविक टेम्पो ट्रॅव्हलर (एमएच ४६ एएच ०७६७)ने शेगाव देवदर्शनासाठी मध्यरात्री मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाने निघाले होते. प्रवासादरम्यान सकाळच्या सुमारास कसारा व इगतपुरीदरम्यान असलेल्या बोगद्यात वाहनचालकाचा ताबा सुटल्याने टेम्पो ट्रॅव्हलर दुभाजकावर आदळून अपघात झाला. .या अपघातात चालक दत्ता ढकवळ यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच इगतपुरी पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक सारिका अहिरराव, उपनिरीक्षक कांचन भोजणे, शैलेश पाटील तसेच महामार्ग सुरक्षा पथकाचे अधिकारी आणि कसारा आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचे श्याम धुमाळ यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..जखमी भाविकांना समृद्धी महामार्गावरील रुग्णवाहिकेतून प्रथम इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, काही भाविकांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना एसएमबीटी हॉस्पिटल, घोटी येथे हलविण्यात आले. उपचारांदरम्यान सुरेश गौरू लाड (वय ६०, रा. दहिवली, ता. कर्जत) यांचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमींमध्ये नंदकुमार मोतीराम मोरे (५४), आकाश सुरेश गरुड (२५) व शशिकांत शंकर लाड (६५) यांचा समावेश आहे. .Pune Accident : भरधाव कारच्या भीषण अपघातात दोन युवक जागीच ठार, एक गंभीर जखमी; बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ पहाटेची दुर्घटना.किरकोळ जखमींमध्ये रेखा राजेश लाड, राजेश विश्वनाथ लाड (५१), अशोक लक्ष्मण लाड (६१) आदींचा समावेश असून, त्यांच्यावर एसएमबीटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या टेम्पो ट्रॅव्हलरमध्ये दत्ता ढकवळ (चालक), सुरेश लाड, सुरेखा लाड, राजेश लाड, नंदकुमार मोरे, उमेश लाड, हर्षदा लाड, सुजीत लाड, सुजाता लाड, शशिकांत लाड, संगीता लाड, गोरख लाड, प्रतिभा लाड, अशोक लाड, विलास मालुसरे, मीरा लाड, लीला लाड, नाईक ताई, शैला लाड, सविता लाड, गुलाब लाड आणि नानी लाड असे एकाच कुटुंबातील एकूण २३ भाविक प्रवास करीत होते.