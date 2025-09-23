Igatpuri News : इगतपुरीमध्ये भक्तिरसासह निसर्गसौंदर्याचा अनुभव; घाटनदेवी मंदिरात भाविकांची गर्दी

इगतपुरी: तालुक्याचे ग्रामदैवत थळघाटातील शैलपुत्री घाटनदेवीच्या मंदिरात सोमवारी (ता.२२) घटस्थापना उत्साहात करण्यात आली. पारंपरिक रीतिरिवाजानुसार नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ करण्यात आला. पहिल्याच दिवशी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. घटस्थापनेसाठी इगतपुरी शहरासह पंचक्रोशीतील आणि विविध भागांतील भाविकांनी घटी बसविताना शिस्तीचे दर्शन घडविले. तालुक्याच्या विविध भागांतून दाखल भाविकांनी पहाटेपासूनच गर्दी केली होती..पोलिस निरीक्षक सारीका अहिरराव यांच्या हस्ते घटस्थापनेनिमित्त महापूजा झाली. मंदिर ट्रस्टचे भारत साळी, ओमप्रकाश तिवारी, ताराचंद भरिंडवाल, राजेश गुप्ता, शांताराम रिखे, रामगोविंद यादव, किरण फलटणकर तसेच विनोद गोसावी, नीलेश देवराज, राहुल साळवे आदी उपस्थित होते. यात्रोत्सव यशस्वी होण्यासाठी सर्व भाविकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले..घाटनदेवीच्या पायथ्याशी व कसारा घाट आरंभापूर्वी असणाऱ्या उंटदरीचे निसर्गसौंदर्य न्याहाळण्यास आणि देवीच्या दर्शनासाठी दाखल झालेल्या भाविकांनी उंटदरी व परिसरात मोठी गर्दी केली होती. इगतपुरीसह कसारा घाट व या परिसरात संततधार सुरू असल्याने या भागात निसर्ग आधिकच खुलला आहे, त्यामुळे नयनरम्य दृश्य पाहण्यासाठी भाविकांसह हौशी पर्यटकांचीं गर्दी केली होती. यामुळे मंदिराचा परिसर पहिल्याच दिवशी फुलला होता..PMPML Bus: नवरात्रोत्सवात पुणे जिल्ह्यात देवीच्या दर्शनासाठी पीएमपीएमएलची विशेष बस सेवा.कावनई येथेही उत्साहसिंहस्थाचे मूळस्थान तसेच इगतपुरी तालुक्याचे ग्रामदैवत व अनेक कुलांची कुलस्वामिनी असलेली श्रीक्षेत्र कावनईच्या कामाक्षी मातेचा नवरात्रोत्सव भक्तिमय वातावरणात सुरू झाला. मंदिरात रोज विविध कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती नवरात्रोत्सव व्यवस्थापन समितीने दिली. या नवरात्र उत्सवात देवी भागवत प्रवचन तसेच धार्मिक कार्यक्रम होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.