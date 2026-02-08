Igatpuri News : धम्मगिरी परिसरात आगीचा थरार! इगतपुरी विपश्यना केंद्रात ३ तासांच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात

इगतपुरी शहर: शहरातील जागतिक विपश्यना केंद्राच्या आवारात शुक्रवारी (ता. ६) रात्री लागलेली आग अग्निशमन दलाच्या तब्बल तीन तासांच्या प्रयत्नांनी आटोक्यात आली. आगीत कुठलीही जीवितहानी झाली नाही..विपश्यना केंद्रातील डंम्पिंग ग्राउंडमधील पालापाचोळा, कचऱ्याने पेट घेतल्याने परिसरात आग लागली. या घटनेमुळे शिबीरासाठी आलेले साधकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. नेमकी ही आग कशामुळे लागली, कोणी जाणून बुजवून हा कचरा पेटवला याचा तपास सुरु आहे..आगीची माहिती मिळताच महिंद्रा कंपनीचे फायर टीम यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. अग्शिशमन पथकाचे वैभव तेलगोटे, नियंत्रण आधिकारी हरीश चौबे, अजय म्हसणे, ज्ञानेश्वर केणे, सोनू करवर, उदय साबळे आदीसह नगर परिषद फायर ब्रिगेडच्या पथकाने आग नियंत्रणात आणल्याने अनर्थ टळला. .विपश्यना साधनेसाठी अनेक साधक देश-विदेशातून धम्मगिरी येथील विश्वविपश्यना केंद्र येथे येत असतात. तर अनेक परदेशी साधक येथे असलेल्या खाजगी बंगले, इमारत, येथे वास्तव करीत दिर्घ शिबीर करण्यासाठी आलेले असतात. विपश्यना केंद्रातील आजुबाजुच्या परिसरात गवत व रान झाडांनी व्यापला असून परिसरात बांबुची झाडेही आहेत. हवेमुळे बांबु एकमेकांना घासल्याने अनेकदा आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत..Thane: ठाणे जिल्ह्यासाठी मोठी बातमी! अंबरनाथ–बदलापूर मेट्रो सेवा कधी सुरू होणार? तारीख आली समोर, पाहा मार्ग आणि स्टेशनची यादी....इतक्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आगीवर तत्काळ नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रभावी व्यवस्था नसल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. आग लागल्यानंतर येथे असलेले फोमचे सिलेंडरही कार्यरत नसल्याने आग आटोक्यात आणण्यास मोठा वेळ लागला.परिस्थिती गंभीर होत असताना अखेर नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या मदतीने तब्बल तीन तासांनी आग विझवण्यात यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.