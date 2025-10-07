Ajit Pawar : गोरेगावच्या धर्तीवर इगतपुरी झळकणार; अजित पवारांचे जमीन हस्तांतरणाचे आदेश

नाशिक: गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर इगतपुरी येथे भव्य चित्रनगरी साकारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या चित्रनगरीसाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाला जमीन हस्तांतरित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महसूल विभागाला दिले. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे सोमवारी (ता. ६) उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इगतपुरी चित्रनगरीसंदर्भात बैठक झाली. .अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री आशिष शेलार उपस्थित होते. श्री. पवार म्हणाले, की नाशिक परिसरात अनेक हिंदी, मराठी चित्रपट तसेच मालिकांचे चित्रीकरण आजही केले जाते. नियोजन विभागाने २००९ ते २०१२ याकाळात नाशिक चित्रपटसृष्टीकरिता दहा कोटींचा निधी मंजूर केला होता. .प्रकल्पासाठी मौजे मुंढेगाव (ता. इगतपुरी) येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व्हे नंबर ४५९ येथील ५४.५८ हेक्टर मधील ४७ हेक्टर ३९.४ आर ही शासकीय जमीन सांस्कृतिक कार्य विभागाला देण्यासाठीचा प्रस्ताव नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला पाठवला आहे. नाशिक चित्रनगरी प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व सुसाध्य तपासणीचा अहवाल मिटकॉन संस्थेने महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाला सादर केला आहे. .महामंडळाने अहवालाचे विश्लेषण तसेच तपासणी करून तो अहवाल शासनास सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. या सल्लागार संस्थेने नोव्हेंबरअखेर अहवाल देण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले. मंत्री शेलार यांनी नाशिक चित्रनगरीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणुकीचे निर्देश दिले. या बैठकीला विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, श्याम लोंढे, राजू फिरके आदी उपस्थित होते..PMP Buses: महिला सुरक्षारक्षक देण्याकडे दुर्लक्ष; विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावरच, तांत्रिक प्रक्रियेत अडकला प्रस्ताव.शासनाची मान्यता : भुजबळ नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी निर्माण करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. चित्रनगरीसाठी प्रस्तावित इगतपुरीचा परिसर नैसर्गिकदृष्ट्या अत्यंत सुसंपन्न व सुंदर आहे. समृद्धी महामार्गामुळे इगतपुरीपासून मुंबईचे अंतरसुद्धा लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. त्यामुळे याठिकाणी लवकरच भव्य चित्रपटनगरी साकारण्यात येईल, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.