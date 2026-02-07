Nashik Kumbh Mela : "कावनई हेच कुंभाचे मूळ स्थान"; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे साधू-महंतांमध्ये तीव्र संताप!

घोटी: कावनई (ता. इगतपुरी) येथे होणारा कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून, तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारशाचे प्रतीक आहे. कावनई कुंभाचे मूळ स्थान असे. तसे पौराणिक दाखलेही आहेत. असे असताना येथील साधू-महंतांशी प्रशासन संवाद साधत नाही, येथील विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप महंत पूर्णचंद्र दास यांनी केला आहे. नाशिकप्रमाणेच येथे लक्ष देऊन कुंभमेळ्यासाठी विकासकामे करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे..''कावनई हे कपिल मुनींच्या तपोभूमीचे स्थान असून पौराणिक काळापासून कुंभ परंपरेचे संकेत येथे मिळतात. त्यामुळे अनेक साधू-संत कावनईला कुंभाचे मूळ स्थान मानतात असा दावा महंत पूर्णचंद्र दास यांनी केला. ते म्हणाले,‘ पौराणिक ग्रंथ, संतपरंपरा आणि अमृतकुंभाशी निगडित आख्यायिकांमुळे कावनईचे महत्त्व अधोरेखित होते. .सत्ययुगापासून कपिल मुनींची तपश्चर्या, सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन व विज्ञाननिष्ठ दृष्टी याच कुंभातून समाजाला मिळाले आहे. चिनी प्रवासी ह्युएनत्संगने इ.स. ६४० मध्ये कावनईला भेट देऊन पंचधातूची घंटा दिल्याचे ऐतिहासिक दाखले उपलब्ध आहेत. १७५२ मधील कुंभ संदर्भातील कागदोपत्री नोंदी आजही अस्तित्वात आहेत..साधू-महंतांमधील वादातून पुढे बाजीराव पेशव्यांनी कावनई येथील चक्रतीर्थ हलवून रामोपासक नाशिक व शिवोपासक त्र्यंबकेश्वर येथे नेल्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. त्या काळात मोठी जीवितहानी झाल्याचेही महंत पूर्णचंद्र दास यांनी सांगितले. १९७० चा बाजीराव पेशव्यांचा ताम्रपट आजही जतन करण्यात आला आहे..कावनई कुंभ मेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधू-संतांच्या प्रमुख मागण्या स्पष्ट असून, कपिलधारा तीर्थक्षेत्राचा विकास, अपूर्ण कामांची पूर्तता आणि साधू-संत व भाविकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत साधू-संतांनी नाराजी व्यक्त केली. कावनईला कुंभाचे मूळ स्थान मानले जात असताना प्रशासनाचा अधिक भर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभावर असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रशासकीय दृष्टीकोनातील फरकामुळेच साधू-संत व प्रशासन यांच्यात मतभेद निर्माण होत असल्याचे महंत पूर्णचंद्र दास यांनी सांगितले. .Pune News: नवखे असूनही अजित पवार यांच्याकडे होता सुसंस्कृतपणा: डॉ. प्रतिभा लोखंडे, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आठवणींना उजाळा!.पुढील काळात प्रशासनाने कावनईच्या ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्त्वाची दखल घ्यावी, साधू-संतांशी संवाद वाढवावा आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा साधू-संतांनी व्यक्त केली आहे. त्र्यंबकेश्वर- नाशिक येथे रस्ते, घाट, पूल, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, वीज, प्रकाशयोजना व भाविकांसाठी निवास व्यवस्था उभारण्यात आली, त्याच धर्तीवर कावनई येथेही सर्वसमावेशक व कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात, अशी ठाम भूमिका साधू-संतांनी मांडली. कुंभ हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक वारसा असल्याने कोणताही दुजाभाव होऊ नये, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.