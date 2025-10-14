Nashik Crime : परराज्यातील मद्याची वाहतूक करणारा पीकअप पकडला; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नाशिक: परराज्यांतील मद्याची वाहतूक करणारा पीकअप राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पथकाने पकडला आहे. महामार्गावरील बळी मंदिर चौफुलीवर केलेल्या कारवाईत पथकाने राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या मद्यासह १५ लाख ७१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी पथकाने दोघांना अटक केली आहे..वाहनचालक सूरज मुकेशराव राऊत (रा. वायफड, जि. वर्धा), पंकज कांतिलाल घरटे (रा. धाडणे, ता. साक्री, जि. धुळे) अशी गुन्हा दाखल करून अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला परराज्यातील मद्याची तस्करी होत असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने महामार्गावरील बळी मंदिर सिग्नलजवळ सापळा रचला होता. त्या वेळी पीकअप वाहन (एमएच- ३२- एजे- १५११) येताच ते रोखले आणि वाहनाची तपासणी केली. .Amravati Crime: अपहरणानंतर मुलीवर बळजबरीचा प्रयत्न.त्यामध्ये दादरा, नगर, हवेली, दमन व दीव या राज्यातील, परंतु राज्यात प्रतिबंधित मद्याची तस्करी होत असल्याची निष्पन्न झाले. यात मद्याचे ८७ बॉक्स व पीकअप वाहन असा १५ लाख ७१ हजार ६४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सदर कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त उषा वर्मा, जिल्हा अधीक्षक संतोष झगडे, उपअधीक्षक रवींद्र उगले, सु. अ. तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक किशोर पाटील, रियाझ खान, विजयकुमार थोरात, द. बा. कोळपे, प्रवीण देशमुख, भूषण वाणी, रूपेश चव्हाण, सोनाली चंद्रमोरे, मंगलसिंग जाधव, राहुल जगताप, भालचंद्र वाघ, सुनील दिघोळे, वीरेंद्र वाघ यांच्या पथकाने बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.