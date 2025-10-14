नाशिक

Nashik Crime : परराज्यातील मद्याची वाहतूक करणारा पीकअप पकडला; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nashik Excise Department Seizes Illegal Alcohol : नाशिक महामार्गावरील बळी मंदिर चौफुलीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करून राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या दादरा, नगर, हवेली, दमण व दीव येथून तस्करी होत असलेले मद्याचे ८७ बॉक्स असलेला पीकअप वाहन जप्त केला आणि दोघांना अटक केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: परराज्यांतील मद्याची वाहतूक करणारा पीकअप राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पथकाने पकडला आहे. महामार्गावरील बळी मंदिर चौफुलीवर केलेल्या कारवाईत पथकाने राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या मद्यासह १५ लाख ७१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी पथकाने दोघांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Vehicle
liquor
Alcohol
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com