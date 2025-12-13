Crime News : वन विभागाचा अवैध लाकूड तस्करांना दणका! सटाणा-मालेगाव परिसरात दोन स्वतंत्र कारवायांत सुमारे ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अंबासन: वनसंपदेचे रक्षण आणि अवैध वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी वन विभागाने पुन्हा एकदा कारवाई करत सटाणा व मालेगाव परिसरात सुमारे चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नाशिकच्या दक्षता पथकाने केलेल्या या दोन स्वतंत्र कारवाया जिल्ह्यातील बेकायदा लाकूड तस्करीचे गंभीर चित्र पुन्हा स्पष्ट करतात..सटाणा तालुक्यातील एका सॉ मिलमध्ये आंबा प्रजातीच्या लाकडाची विनापरवानगी वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती मिळताच दक्षता पथकप्रमुख वैभव हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली छापा टाकण्यात आला. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात आलेल्या तपासणीत सुमारे ४० हजार रुपये किमतीचे लाकूड अवैधरीत्या वाहतूक होत असल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी इमरान शेख यांच्याविरुद्ध वन गुन्हा नोंद करण्यात आला असून, पुढील चौकशी सुरू आहे..दुसऱ्या कारवाईत, मालेगाव-चाळीसगाव मार्गावर रात्र गस्तीदरम्यान दहिवाळ परिमंडळातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांसह दक्षता पथकाने नाकाबंदी केली. त्या वेळी अवैध लाकूड वाहतूक करणारी तीन वाहने पकडण्यात आली. या वाहनांमधील लाकूड व साहित्याची सुमारे साडेतीन लाख रुपये किंमत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व जप्ती केलेला मुद्देमाल लोणवाडे येथील वनपर्यटन केंद्रात सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे..कारवाई पथकया संयुक्त कारवाईत वैभव हिरे, योगिराज निकम, व्यंकटेश केंद्रे, हर्षल कोमटे, तसेच मालेगाव वनपरिक्षेत्राचे धनराज बागूल, नागेश बागूल आणि रावसाहेब सोनवणे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. संपूर्ण कारवाई विभागीय वन अधिकारी अजित साजणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या प्रकरणांचा पुढील तपास मंडळ अधिकारी धनराज बागूल करत आहेत..Crime News : कसबे सुकेणे गोळीबार प्रकरण: प्रेमसंबंधातून हल्ला? दोन संशयित ताब्यात, मुख्य सूत्रधार विशाल कापसे फरार.वृक्षतोड व अवैध वाहतुकीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते, जागरूक नागरिक आणि समाज माध्यमांद्वारे सतत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्या सर्वांची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ कारवाया करण्यात येत आहेत. यापुढेही अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी ओळखून खासगी क्षेत्रातील वनसंपदा जपावी. गरज भासल्यास योग्य परवानगी घेऊनच वृक्षतोड करावी.-वैभव हिरे, दक्षता पथकप्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.