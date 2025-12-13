नाशिक

Crime News : वन विभागाचा अवैध लाकूड तस्करांना दणका! सटाणा-मालेगाव परिसरात दोन स्वतंत्र कारवायांत सुमारे ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Forest Department Cracks Down on Illegal Timber Transport : वन विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व मालेगाव परिसरात दोन स्वतंत्र कारवाया करत अवैध लाकूड तस्करी आणि विनापरवानगी वृक्षतोडीवर आळा घातला. या कारवाईत सुमारे चार लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
अंबासन: वनसंपदेचे रक्षण आणि अवैध वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी वन विभागाने पुन्हा एकदा कारवाई करत सटाणा व मालेगाव परिसरात सुमारे चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नाशिकच्या दक्षता पथकाने केलेल्या या दोन स्वतंत्र कारवाया जिल्ह्यातील बेकायदा लाकूड तस्करीचे गंभीर चित्र पुन्हा स्पष्ट करतात.

