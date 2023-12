Sand Transport News: मध्यरात्रीनंतर वाळूची बैलगाडीतून वाहतूक; थंडीचा फायदा घेत शक्कल

Sand Transport News : तालुक्यातील गिरणा-मोसमसह इतर लहान नद्यांमधून बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांवर तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांनी चाप बसविला आहे. नदी काठावरील वाळू वाहतुकीचे रस्ते जेसीबीने खोदण्यात आले आहेत. असे असले तरी संबंधितांनी पर्यायी रस्ते शोधून काढत बैलगाडीने वाळू वाहतूक सुरूच ठेवली आहे.

कडाक्याच्या थंडीचा फायदा घेऊन मध्यरात्रीनंतर ट्रॅक्टरमधून वाळू वाहतूक केली जात आहे. शेती प्रयोजनात बैलगाडीचा समावेश आहे. त्यामुळे बैलगाडीवर कारवाई करता येत नाही, याचा फायदा घेत बैलगाडीवरुन वाळू वाहतुकीचा नवा फंडा येथे सुरु आहे. (illegal Transport of sand by bullock carts after midnight nashik news)