Nashik News : होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या नोंदणीला आयएमएचा तीव्र विरोध: नाशिकमध्ये डॉक्टरांचा संप

नाशिक: राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाने ५ सप्टेंबरला काढलेले परिपत्रक मागील परिपत्रकांच्या विरोधात असल्याची तक्रार इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने केली आहे. यानुसार, होमिओपॅथिक डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये स्वतंत्र नोंदणी बेकायदेशीर ठरेल, असे असे नमूद करत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या निर्णयाविरोधात गुरुवारी (ता.१८) एकदिवसीय संप पुकारला आहे. शासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे..आयएमए नाशिकच्या अध्यक्ष डॉ. नीलेश निकम आणि सचिव डॉ. मनिषा जगताप यांनी माहिती देताना सांगितले की, शासनाने ५ सप्टेंबरला परिपत्रक जारी करून सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .मात्र हे डॉक्टर आधीच महाराष्ट्र होमिओपॅथिक कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय ११ जुलै २०२४ च्या शासन परिपत्रकाच्या विरोधात असून, मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कायद्याच्या विरुद्ध आहे. आयएमएने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे शासनाकडून न्यायालयाचा अवमान होत आहे..आंदोलनाची तयारीशासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास आयएमएहे सदस्य डॉक्टर तीव्र आंदोलन छेडण्यास तयार आहेत. गुरुवारी (ता. १८) राज्यभरात डॉक्टरांचा एक दिवसाचा टोकन संप आयोजित केला जाईल. शासनाने प्रतिसाद न दिल्यास पुढील आठवड्यात मुंबईतील आझाद मैदान येथे मोर्चा व बेमुदत उपोषण करण्याची योजना आहे. आंदोलनामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत शासन पूर्णपणे जबाबदार राहील, असे आयएमएने अधोरेखित केले आहे..प्रदेश आयएमएने नोंदविलेले आक्षेपरुग्णांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर धोका निर्माण होईल.आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचा व व्यवसायाचा दर्जा घटेल.राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल कायद्याचे उल्लंघन होईल.अपुरे प्रशिक्षण घेतलेले डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करणे म्हणजे थेट जिवाशी खेळणे..Nitin Gadkari : RSS-BJP मध्ये मतभेद? राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड का लांबतेय? नितीन गडकरी म्हणाले, 'तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला...'.आयएमएच्या मागण्या५ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाची तत्काळ रद्दबातल करावी.न्यायालयाच्या निकालापर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी करू नये.आधुनिक वैद्यकशास्त्राची पावित्र राखून रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी.