Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेतील अतंर्गत वादात महसूलची लाॅटरी

Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेत मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे लाॅबिंग , ठराविक अधिका-यांस टार्गेट करणे, अधिकाऱ्यांमधील हेवे-दावे हे प्रकार कायम सुरू असतात. आताही असाच प्रकार जिल्हा परिषदेत घडला असून यात जिल्हा परिषदेतील अतंर्गत वादात महसूलची लाॅटरी लागली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल चारदिवसांच्या रजेवर जाणार असल्याने त्याकाळात प्रभारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार जिल्हा परिषदेतील पात्र अधिकाऱ्यांस मिळू नये यासाठी चलाखीने केलेल्या प्रस्तावाचा फायदा उचलत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्याच कार्यालायीतल अप्पर आयुक्त निलेश सागर यांच्याकडे पदभार दिला आहे. (in absence of Chief Executive Officer charge was handed over to Revenue Officers nashik news)