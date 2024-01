Nashik Crime News : नवीन वर्षात गुटखा विक्रीचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आव्हान; शहरात मात्र खुलेआम विक्री

सुदर्शन सारडा

Nashik Crime News : गेल्या वर्षभरापासून नाशिक जिल्हा गुटखा मुक्त करण्याचा मानस डोळ्यासमोर ठेवून पोलिसांनी गल्लोगल्ली पिंजून काढले.यात कोट्यवधींचा माल हस्तगत झाला तर अनेकांना कार्यवाहिस सामोरे जावे लागले.

गुटखा विक्रीस मज्जाव घातला गेला असला तरी रस्त्यावर दिसणाऱ्या रिकाम्या पुड्या आजही गुटखा विक्रीची साक्ष देत असताना मिशन पाच निमित्ताने सुरू केलेले अभियान गुटखा हद्दपार करेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे.(In new year challenge is to completely eliminate sale of Gutka by police nashik crime news)