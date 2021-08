नाशिक : खडतर, आव्‍हानात्‍मक स्‍पर्धांमध्ये आयर्नमॅन स्‍पर्धेचा आवर्जून समावेश होतो. सराव, जिद्दीच्‍या जोरावर आता नाशिककर दिमाखाने आयर्नमॅन स्‍पर्धेचा किताब पटकावू लागले आहेत. जर्मनीतील हम्बर्ग येथे झालेल्‍या आयर्नमॅन स्‍पर्धेत आठ नाशिककरांनी सहभाग नोंदविला होता. त्‍यापैकी सहा जणांनी आयर्नमॅन किताब पटकावला. यात नीलेश झवर, डॉ. देविका पाटील, डॉ. वैभव पाटील, अनिकेत झवर, अरुण पालवे, डॉ. अरुण गचाले यांचा समावेश आहे.



नीलेश झवर यांनी ११ तास ५९.२१ मिनिटे वेळ नोंदवत स्‍पर्धा संपविली. तर डॉ. देविका पाटील यांनी १३ तास ३ मिनिटे वेळ नोंदवत किताब आपल्‍या नावे केला. नीता नारंग यांनी १३ तास २५.३० मिनीटे, डॉ. वैभव पाटील यांनी चौदा तास २६.३४ मिनीटे, अनिकेतन झवर यांनी चौदा तास ३५.५५ मिनिटे, अरुण पालवे यांनी १५ तास ४.३४ मिनिटे, डॉ. अरुण गचाले हे १५ तास ३७.३७ मिनिटे अशी वेळ नोंदवत आयर्नमॅनचे मानकरी ठरले. तर डॉ. सुभाष पवार यांनी वयाच्या ६४ व्या वर्षी आयर्नमॅन या खडतर स्पर्धेत सहभागी होण्याचे साहस केले. पोहणे व सायकलिंग त्‍यांनी निर्धारित वेळेत पूर्ण केले. परंतु धावण्याची शर्यत वेळेत पूर्ण करता आली नाही. किताब मिळणार नसला, तरी त्‍यांनी ही स्‍पर्धा पूर्ण केली हे विशेष. यापूर्वी त्यांनी ‘टायगर मॅन’ हा किताब वेळेत पूर्ण केला आहे. तसेच, नीता नारंग यांनीही स्‍पर्धेत सहभाग नोंदविला.

या सर्व स्‍पर्धकांना नाशिक सायकलिस्टस फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र वानखेडे व संस्‍थेच्‍या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शुभेच्‍छा दिल्‍या. नाशिक रनर्सचे अध्यक्ष नारायण वाघ व सर्व धावपटूंचे लक्ष या स्पर्धेकडे लागून होते. मध्यरात्रीपर्यंत सर्वांनी जागे राहून अभिनंदन करत शुभेच्छांचा वर्षाव केला. सर्व स्पर्धकांना माजी पोलिस आयुक्त आयर्नमॅन रवींद्रकुमार सिंगल यांचे मार्गदर्शन लाभले.



in the german iornman competition 6 people from nashik won Ironman title