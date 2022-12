नाशिक : राष्ट्रीय महामार्गाच्या २२६ किलोमीटर लांबीच्या १ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा लोकार्पण आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम रविवारी (ता. १८) दुपारी साडेतीनला इगतपुरी येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होईल. हा कार्यक्रम महामार्गावरील महिंद्राशेजारील गार्डन व्ह्यूमध्ये होत आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी ही माहिती दिली. (Inauguration of 1830 crore projects in Igatpuri by Gadkari on Sunday Nashik Latest Marathi News)

जिल्ह्यातील कामे आणि त्यांची लांबी पुढीलप्रमाणे असून (कंसात कामांची रक्कम रुपयांमध्ये दर्शवते) : गोंदे ते प्रिंपीसदो फाटा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीन-२० किलोमीटर (८६६ कोटी), राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ जी- ३७ किलोमीटर लांबीच्या सटाणा ते मंगरूळचे रूंदीकरण व दर्जोन्नतीकरण (४३९ कोटी), दहावा मैल जऊळके-दिंडोरी व आंबेबहुला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीन-४.३ किलोमीटर भुयारी व उड्डाणपूल (२११ कोटी), राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० अ खंबाळे ते पहिने व शतगाव ते अंबोली- ३० किलोमीटर कामाचे मजबुतीकरण (३८ कोटी), गुरेवाडी फाटा ते सिन्नर या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० चे मजबुतीकरण-९ किलोमीटर (१४ कोटी),

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० अ मार्ग- ५३.५०० किलोमीटर रस्ता सुरक्षा सुधार कार्य (११ कोटी), राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ पिंपळगाव-नाशिक-गोंदे- ५१ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर एलईडी पथदीप लावणे कोनशिला (साडेसात कोटी), नांदगाव ते मनमाड या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ जे- २१ किलोमीटर लांबीचे रुंदीकरण व दर्जोन्नतीकरण (२५३ कोटी).

पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, हेमंत गोडसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, छगन भुजबळ, ॲड्. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, डॉ. राहुल आहेर, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सुहास कांदे, ॲड्. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, दिलीप बोरसे, नितीन पवार, मौलाना मुफ्ती आदी उपस्थित राहणार आहेत.

