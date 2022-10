By

नाशिक : येथे शुक्रवारी (ता.२१) बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्‌घाटन झाले. मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाध्यक्ष अनिल ढिकले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (Inauguration of Balasaheb Shiv Sena Party office at nashik by CM eknath shinde Nashik Latest Political News)

शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. निवडणूक आयोगाने या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना असे नाव दिले. गंजमाळ सिग्नल लगतच्या रेणुका प्लाझा इमारतीत खासदार हेमंत गोडसे यांच्या संपर्क कार्यालयाजवळच नव्या पक्षाचे कार्यालय सुरू झाले. उद्‌घाटनाला मुख्यमंत्री येणार म्हणून मोठा बंदोबस्त होता. त्यामुळे मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यालय सुरू झाले. अनेकांना दूर उभे राहूनच आनंद घ्यावा लागला. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आगमन होताच जोरदार ढोलताशांच्या गजरात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आले.

