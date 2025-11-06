Nashik Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचा मुहूर्त हुकला; मुख्यमंत्र्यांकडून आता नवी तारीख कधी?

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असले, तरी ७ नोव्हेंबरचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री पुढील कोणती तारीख देतात, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे..त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील एबीबी सर्कलजवळ जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत उभी राहिली आहे. सहा मजली या भव्य इमारतीचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. ७) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार हे गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत तळ ठोकून होते..त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रण स्वीकृत केले असून लवकरच उद्घाटनाची नवी तारीख जाहीर करण्यात येईल. तोपर्यंत सर्व तयारी सुरू ठेवण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री लवकरच नाशिकला भेट देणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..स्थलांतराच्या हालचाली सुरूजुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणाला देण्यात आल्यानंतर नवीन इमारतीत स्थलांतराच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विविध विभागांनी फाईलींची आवराआवर सुरू केली असून महिला व बालकल्याण विभागाने आपले काही साहित्य नवीन इमारतीत पोहोचविले आहे. .Maharashtra Government : राज्यात स्थापन होणार ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’, शहरांतील आरोग्य सेवेला मिळणार नवे बळ.मुख्यालयातील इतर अनेक विभागांतही सामानाची जुळवाजुळव सुरू आहे. काही विभागांना स्थलांतराचे आदेश अद्याप मिळालेले नाहीत; त्यामुळे ते आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. येत्या आठवड्याभरात सर्व विभाग नवीन इमारतीत ‘शिफ्ट’ होतील, असा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.