नाशिक : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त काढण्यात येणाऱ्या नदी यात्रेत नाशिककरांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गोदावरीचा समावेश राज्य शासनाने केला आहे. याचा पर्यावरणप्रेमींसह गोदावरी नदी संवर्धन समितीने आनंद व्यक्त केला असून, गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी रामतीर्थ परिसरात पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला. गोदावरीच्या समावेशासाठी समितीतर्फे अलीकडेच आत्मक्लेष आंदोलनही करण्यात आले होते. (inclusion of Godavari in Amrit Jal scheme is joy from environmentalists Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

हेही वाचा: Nashik News : Sky Soldierच्या प्रात्यक्षिकांचा थरार!

भारताच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र शासनाकडून ७५ नद्या व उपनद्यांचे जल अमृत व्हावे, यासाठी नद्यांच्या व उपनद्यांच्या शिवारफेरी तसेच यात्रा केली जाणार आहे. यानिमित्त महाराष्ट्रातील नद्या प्रदूषणमुक्त, प्रवाही व अतिक्रमणमुक्त होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नद्यांची यादी तयार करण्यात आला होता. मात्र पहिल्या यादीत गोदावरी नदीचे नाव नव्हते. गोदावरी नदी संवर्धन समितीकडून राज्य शासनाचे अभिनंदन करण्यासाठी सर्व नदीप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी यांनी पवित्र अशा रामतीर्थावर स्थानिक नागरिक, भाविकांना पेढे देऊन आनंद व्यक्त केला. याप्रसंगी नदी संवर्धन समितीचे निशिकांत पगारे, राजू देसले, कपिला संवर्धन समितीचे योगेश बर्वे, नंदिनी नदी संवर्धन समितीचे प्रा. सोमनाथ मुठाळ, वरुणा नदी संवर्धन समितीचे रोहित कानडे, मनोहर अहिरे, अनिल आठवणे व स्थानिक महिला उपस्थित होत्या.

"स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त नदी यात्रेत पवित्र गोदावरीचा समावेश करण्यात आला, ही नाशिककरांसाठी आनंदाची बाब आहे. आता आम्हाला या यात्रेवर लक्ष ठेवता येणार आहे."

- निशिकांत पगारे, गोदावरी संवर्धन समिती.

हेही वाचा: Nashik News : बसथांबे बनले मद्यपींचे अड्डे!