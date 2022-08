Shravan 2022 : तिसऱ्या सोमवारी MSRTCला साडेअठ्ठावन लाखांची लॉटरी

नाशिक : श्रावण महिन्‍याच्‍या तिसऱ्या सोमवारी त्र्यंबकेश्‍वरला दर्शन व ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणा फेरीसाठी येणाऱ्या भाविकांच्‍या सुविधेसाठी जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिल्‍या होत्‍या. महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाने २३० जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या होत्‍या. या दरम्‍यान भाविकांच्या वाहतुकीतून महामंडळाला ५८ लाख ५१ हजार २२३ रुपये महसूल मिळाला आहे. (income of 58 half lakhs to MSRTC on third Monday Shravan 2022 Nashik Latest marathi news)

तिसऱ्या श्रावण सोमवारी ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेला भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. याशिवाय सोमवारी दिवसभर त्र्यंबकराजाच्‍या दर्शनासाठी भाविकांची रीघ बघायला मिळाली होती. वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता, प्रशासकीय यंत्रणेतर्फे त्र्यंबकेश्‍वरच्‍या अलीकडेच खासगी वाहनांना वाहतुकीस बंदी करण्यात आलेली होती.

जुने सीबीएस बसस्‍थानकाहून एसटी बसगाड्या सोडण्यात येत होत्‍या. त्‍याप्रमाणे खासगी वाहनांना प्रवेश बंदी केलेल्‍या ठिकाणी भाविकांच्‍या सुविधेसाठी बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिलेल्‍या होत्‍या.

या बसमधून भाविकांना एसटीने प्रवास करावा लागला. यंदाच्‍या वर्षी तिसऱ्या श्रावण सोमवारी एसटी महामंडळातर्फे १ लाख ६२ हजार १२१ भाविकांची वाहतूक करण्यात आली. २३० जादा बसगाड्या उपलब्‍ध करून दिल्‍या होत्‍या. चार हजार १८० फेऱ्यातून भाविकांची वाहतूक करण्यात आली. यातून एसटी महामंडळाला ५८ लाख ५१ हजार २२३ रुपये इतके उत्‍पन्न मिळालेले आहे.

