Nashik IT Raid : शहरात गुरुवारी (ता. २०) बांधकाम व्यवसायिकांच्या कार्यालयावर (Nashik News) आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत. (Income Tax Department raided the office of the builders today nashik news)

शहरातील १० प्रमुख बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयांवर ही कारवाई झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईनंतर पुढे काय निष्पन्न होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

