Nashik News : एकाचवेळी जीएसटी, आयटीआर आणि ऑडिट: करदात्यांसमोर मोठे संकट

नाशिक: प्राप्तिकर विवरणपत्रांचे विस्कळित वेळापत्रक, लेखापरीक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात आलेली मुदत आणि जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्याची लगबग अशा तिहेरी कसरतीमुळे करदाते, सनदी लेखापाल व टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स यांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळाचा संथ वेग ही अतिरिक्त अडचण ठरत आहे..गेल्या वर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडली होती. मात्र, या वर्षी प्रणालीतील अद्ययावतीकरणामुळे विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. शेवटच्या दिवसापर्यंत संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी राहिल्याने साधे एक विवरणपत्र भरण्यासाठी तब्बल १५ ते २० मिनिटे लागत असल्याचा अनुभव करदात्यांना आला. राष्ट्रीय स्तरावर यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने अखेर प्राप्तिकर विभागाने फक्त एक दिवसाची मुदतवाढ दिली. मात्र ती अपुरी असून, आणखी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे..सर्व काही एकाच वेळी...सामान्य करदात्यांसाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत एरवी जुलैअखेरपर्यंत असते. मात्र यंदा ती सप्टेंबरपर्यंत वाढविल्याने संपूर्ण वेळापत्रक विस्कळित झाले. आगाऊ कर भरण्यासाठी जून, सप्टेंबर, डिसेंबर आणि मार्च असे चार टप्पे असतात. त्यांपैकी सप्टेंबरसाठीची मुदत १५ तारखेपर्यंत होती..दोन कोटींवर उलाढाल असलेल्या विवरणपत्रधारकांचे लेखापरीक्षण करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर आहे. मात्र, सामान्य विवरणपत्र भरण्यात विलंब झाल्याने पुढील १५ दिवसांत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. याच काळात जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदतही असल्याने करदात्यांसमोर तिहेरी कसरत उभी राहिली आहे..नाशिक क्षेत्रातील करदातेनाशिक क्षेत्रात सुमारे एक लाख आवेदनकर्ते आर्थिक विवरणपत्र दाखल करतात.सुमारे एक हजार सनदी लेखापाल व टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स प्रक्रिया हाताळतात.गेल्या आर्थिक वर्षी देशभरात सात कोटी ३० लाख विवरणपत्रे दाखल झाली होती.अद्यापही अनेकांचे विवरण बाकी असल्याने मुदतवाढीची अपेक्षा..Solapur fraud:'बार्शीतील अनेकांची एक कोटी ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे दाखवले आमिष, सात जणांवर गुन्हा.विवरणपत्र दाखल करताना १५ ते २० मिनिटे लागत होते. मुदतवाढ दिली नाही तरी चालेल; मात्र संकेतस्थळ गतिशील असणे गरजेचे आहे. लेखापरीक्षण व जीएसटी विवरणपत्रांमुळे सनदी लेखापालांवर प्रचंड कामाचा ताण आहे.-जितेंद्र फाफट, सीए आयसीएआय, नाशिक शाखाप्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक करदाते प्रक्रियेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यात त्यांची काहीही चूक नसतानाही दंड करणे अन्यायकारक ठरेल.-अक्षय कुलकर्णी, सीए.