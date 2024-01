Retire Worker Pension : निवृत्तिवेतनात 20 ते 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ; 75 हजार जणांना लाभ

Retire Worker Pension : राज्य शासकीय, निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या व वयाची ८० वर्ष पूर्ण केलेले व त्यावरील वय असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २० ते १०० टक्यापर्यंत निवृत्तिवेतनात वाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

१ जानेवारी २०२४ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असून त्याचा राज्यातील सुमारे ७५ हजार निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे. (Increase in pension from 20 to 100 percent to retire worker nashik news )