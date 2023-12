Old Pension: जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर तोडगा

मुंबई : जुन्या पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर संप पुकारला होता. त्यामुळं अनेक सरकारी सेवा ठप्प झाल्या होत्या. पण आज मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेत याबाबत दिलेल्या आश्वासनानंतर अखेर हा संप मागे घेण्यात आला. कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Government employees strike finally called off after CM Eknath Shinde statement in VidhanSabha regarding old Pension)