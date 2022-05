द्वारका खून प्रकरणातील संशयितांच्या पोलीस कोठडीत वाढ

By

जुने नाशिक : द्वारका खून प्रकरणात (Dwarka Murder Case) भद्रकाली पोलिसांनी तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत मंगळवारी (ता. २४) संपली होती. त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता, कोठडीत (Custody) वाढ करण्यात आली. (Increase in police custody of suspects in Dwarka murder case Nashik News)

द्वारका परिसरातील पोर्णिमा बस स्टॉप येथे हरीश भास्कर पाटील (४९, रा. पुणे) यांचा शुक्रवारी (ता. २०) खून झाला होता. दारूच्या नशेत असलेल्या संशयितांच्या दुचाकीचा कट लागल्याच्या वादातून हरीश पाटील यांचा खून केला होता. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. त्यातून संशयितांची ओळख पटली. भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाकडून नदीम सलीम बेग (२३), रोहित अशोक पताडे (१९) तसेच राजेश बाळू गवळी (सर्व रा. विहीतगाव) अशा तिघांना ताब्यात घेतले होते. शनिवारी (ता. २१) न्यायालयात हजर केले असता त्यांना मंगळवार(ता. २४) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना मंगळवारी पुन्हा न्यायालयात हजर केले. शुक्रवार(ता. २७) पर्यंत अर्थात तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

