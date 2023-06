Nashik Crime : शहरात दुचाकी चोरीच्या घटनांत वाढ; संशयित 3 दुचाकीचोरांना अटक

By

Nashik Crime : तीन दुचाकी चोरट्यांना ताब्यात घेण्यास मसरूळ गुन्हे शोध पथकाला यश मिळाले आहे. या संशयितांकडून चोरीच्या पाच दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत, एकूण पाच गुन्ह्यांची उकल झाली असून. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत. (Increase in two wheeler theft incidents in city Suspected 3 bike thieves arrested Nashik Crime)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, शहरात वाढत्या दुचाकी चोरीच्या घटना बघता, त्यांची उकल करण्या कामी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी आदेशित केले होते. पोलिस उपायुक्त किरण कुमार चव्हाण, सहायक पोलिस आयुक्त गंगाधर सोनवणे, यांनी सूचना केल्या होत्या.

त्या अनुषंगाने म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक साखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे कामकाज करीत होते.पोलिस अंमलदार प्रशांत देवरे यांना एक संशयित दुचाकी चोर हा नमन हॉटेल जवळून जाणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली.

त्यानुसार सापळा रचून संशयित हर्षल वणवे (वय १९,रा. मखमलाबाद,नाशिक) ताब्यात घेण्यात आले.या संशयिताने आपल्या अन्य दोन साथीदारांकडे चोरी केलेल्या दुचाकी असल्याचे कबुली दिली.सदर बाबतीत वरिष्ठांना माहिती दिली.

त्यानुसार म्हसरूळ गुन्हे शोध पथकाचे दोन पथक तयार करण्यात आली आणि पुन्हा संशयित सोनू खंडू पवार,( वय २२,रा अश्वमेघ नगर, पेठ रोड, नाशिक) व रोशन दशरथ गांगुर्डे (वय २५,रा. यशोधा नगर, पेठ रोड,नाशिक)या दोन संशयितांना ताब्यात घेतले.या संशयितांकडून जवळपास पाच गुन्ह्यांची उकल झाली असून पाच दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत.

यांनी बजाविली कामगिरी

म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक साखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील, विनायक आहिरे, पोलिस हवालदार बाळासाहेब मुर्तडक, देवराम चव्हाण, पोलिस नाईक सतीश वसावे, संदीप फुलपगारे, पोलिस अंमलदार जितेंद्र शिंदे, पंकज चव्हाण, प्रशांत देवरे यांनी बजाविली आहे.