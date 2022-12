पेठ (जि. नाशिक) : तालुक्यातील तिळभाट येथे महाराष्ट्र शासन आणि कृषी विभागातंर्गत सरपंच मनोज भोये यांचा पुढाकार आणि ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून बांधण्यात आलेल्या वनराई बंधाऱ्यामुळे जाणाऱ्या पाण्याची अडवणूक होऊन जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यात मदत होत आहे. वाहून जाणारे पाणी अडविले गेल्याने परिसरातील जनावरांचा बारमाही पिण्याचे पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. (Increase in water level due to Vanrai Dam problem of drinking water for animals solved Nashik News)

पावसाळ्यात मुबलक पाऊस पडून देखील शिवारातील नदी, नाले कोरडी पडतात तर विहिरींचे पाणी कमी होऊन जाते. परिणामी पाळीव प्राण्यांसह जंगली प्राणी व पशु पक्ष्यांना पुढील आठ महिने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. यावर उपाय म्हणून विभागीय कृषी अधिकारी मोहन वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिळभाट येथील ग्रामस्थांनी व सरपंच मनोज भोये यांच्यसह गावाच्या नाल्यातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याची सिमेंटच्या रिकाम्या गोणीत माती व वाळू भरून नाल्यावर आडवा बंधारा बांधून पाणी अडविले.

ओढ्या मधील वाहते पाणी अडविल्यामुळे या पाण्याचा उपयोग पाळीव प्राण्यांसह जंगली प्राणी व पशु पक्षासाठी तसेच नाल्या जवळील शेतकऱ्यांना रब्बी पिकासाठी होणार आहे. परिणामी परिसरातील जमिनीच्या पाण्याची पातळीत वाढ होणार असल्याचे पेठ तालुका कृषी अधिकारी अविनाश खैरनार यांनी सांगितले. श्रमदानासाठी सरपंच मनोज भोये, कृषी पर्यवेक्षक प्रदीप कंखर, बाळासाहेब म्हसे यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिक, महिला व तरुण मित्र मंडळ उपस्थित होते.

