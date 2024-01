Increase participation of schools in Swachhata Monitor 2 campaign CM Shinde appeal Nashik News esakal

नाशिक Nashik News: 'स्वच्छता मॉनिटर- 2' अभियानात शाळांचा सहभाग वाढवा; CM शिंदेंचे आवाहन ' मुख्यमंत्री - माझी शाळा, सुंदर शाळा' स्पर्धात्मक अभियानातून चाकोरीबाहेरील विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शाळा परस्परांशी स्पर्धा करतील व त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.