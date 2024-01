Sunil Tatkare: "अजित पवारांनी घेतलेल्या निर्णयाला समर्थन मिळतंय"; अजेंडा तयार असल्याची तटकरेंची माहिती

मुंबई : अजित पवार गटाचा आगामी काळातील अजेंडा ठरला असून याची सविस्तर माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. अजित पवारांनी घेतलेल्या निर्णयाला जनतेचं समर्थन मिळतंय असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ७ जानेवारीला मुंबई अजितदादा गटाचा मेळावा असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. (Decision taken by Ajit Pawar is getting support Sunil Tatkare told agenda)