आरोग्यवर्धक पळसाऐवजी थर्माकोल, प्लॅस्टिकच्या पत्रावळींचा वापर वाढला

नरकोळ (जि. नाशिक) : आरोग्यवर्धक व पारंपरिक पळसाच्या (palas) पत्रावळी आता दिसेनाशा झाल्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्राच्या सहाय्याने प्लॅस्टिक व थर्माकोल (Plastic & Thermocol) पत्रावळी (Plates), द्रोण (Bowl), ग्लास, चहाकप बनविले जाऊ लागले आहेत. किमतीने कमी वापरण्यास सोयीस्कर असलेल्या या पत्रावळी आता सर्वच कार्यक्रमांत दिसत आहेत. (Increased use of thermocol plastic Plates instead of Palasa leaf plates in Wedding Nashik wedding news)

जेवणासाठी पूर्वी पर्यावरणाचा विचार करून यासाठी लागणाऱ्या पळसाच्या पानांच्या पत्रावळीला अन्यसाधारण महत्त्व होते. या पानात विशिष्ट गुणधर्म (Properties) होते. त्यामुळे या पत्रावळीला मागणी होती. अलीकडच्या काळात वृक्षतोड व हायटेक जीवनपद्धतीमुळे पळसाच्या पानापासून बनविलेल्या पत्रावळीचे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या पळसाच्या पत्रावळी फक्त पितृपंधरवड्यात पूर्वजांना नैवेद्य दाखविण्यासाठी दिसतात. या पत्रावळीऐवजी प्लॅस्टिक व थर्माकोलच्या पत्रावळीचा सर्रासपणे वापर केला जात आहे. पळसाच्या पानांत आयुर्वेदिक गुणधर्म असल्याने अन्नपचन (Useful for digestion) होण्यास मदत होते. पळसाच्या पत्रावळी शिवण्यासाठी लिंबाच्या काडीचा वापर केला जातो. लिंबाच्या झाडालाही आयुर्वेदात महत्त्व आहे. शिवाय, पळसाच्या पानांना कीडही लागत नाही. या पत्रावळी पूर्वी सहज उपलब्ध होत. मात्र, स्वस्त व आयुर्वेदीय महत्त्व असलेल्या पळसाच्या पानांच्या पत्रावळी आता हद्दपार झाल्या आहेत.

पत्रावळीचे दर :

सिल्व्हर कोटिंग ४० पत्रावळींचा गट्टा- ५० रुपये

कागदी उच्च दर्जाची- ७० ते ८० रुपये

द्रोण, पन्नास नग मोठे- ५० ते ५५ रुपये

छोटे द्रोण- ३० रुपये

चिवडा प्लेट, ५० नग- ३० ते ३५ रुपये

ग्लास- ५० नग- ४० ते ५० रुपये

