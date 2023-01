Nashik News: मुख्यमंत्रीसाहेब सातबाऱ्यावर नोंदी पैशांशिवाय होतच नाही! जिल्ह्यातून तक्रारींचा पाऊस

नाशिक : जिल्हा यंत्रणेकडून तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने त्रस्त नागरिकांकडून दिवसाला नाशिकमधून किमान दोन तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या जात आहेत. त्यात, गौण खनिजपासून तर गावातील अडचणींचा समावेश आहे.

यात सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी सामान्यांची अडवणूक होत असल्याच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. साधारण पैशाशिवाय कामच होत नसल्याचे तक्रारीचे स्वरूप आहे. (increasing complaints from district regarding satbara registrations given to CM Eknath Shinde Nashik News)

विभागीय आणि जिल्हास्तरावर महसूल यंत्रणेकडून मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची स्थापना केली. जिल्हा यंत्रणेकडून ज्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही किंबहुना सोडवणूक होत नाही, असे नागरिक त्या तक्रारी साधारण थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करतात. नाशिकला २६ डिसेंबरला त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू झाल्यापासून रोज किमान दोन तक्रारी होतात.

त्यात ग्रामपंचायत, पालिका आणि थेट जिल्हा महसूल यंत्रणेविरोधात तक्रारीचा समावेश आहे. गेल्या बारा दिवसांत २६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तक्रारदारांमध्ये सामान्य नागरिकांपासून तर विधी अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध स्‍तरावरील तक्रारदारांचा समावेश आहे.

खासगी सावकारांकडून सुरू असलेल्या जाचाच्या विरोधातही तक्रार आहे. सिटी सर्व्हे कार्यालयात होणाऱ्या अडवणुकीच्या तक्रारी आहेत. सिटी सर्व्हे आणि सातबारा उतारेच तयार होत नसल्याची तक्रार आहे.

राज्य सहकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या निषेर्धाथ चौकशीसाठी तक्रार केली आहे. महापालिकेत केल्या जाणाऱ्या तक्रार अर्जावर तेथील यंत्रणेकडून काहीच दखल घेतली जात नसल्याच्याही तक्रारी आहेत.

प्रजासत्ताकदिनी आत्मदहन

वणी परिसरातील एका आश्रमशाळेत शिक्षेकेने काही संशयिताविरोधात तक्रार केली आहे. सध्या जामिनावर सुटलेल्या संशयितांकडून मानसिक छळ होत असल्याने २६ जानेवारीला आत्मदहन करण्याचा इशारा संबंधित पीडित शिक्षिकेने केला आहे. वावी (ता. सिन्नर) येथे दारू दुकानाच्या परवान्याची चौकशी करावी म्हणून तक्रार अर्ज आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यात बनावट परवान्यांवर दारू दुकाने चालविली जातात का, असा प्रश्न पुढे आला आहे. नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामात शेतातील जलवाहिनी फुटल्याने त्याविरोधात डुबेरे येथील शेतकऱ्याची तक्रार आहे. सिद्ध पिंप्री ग्रामपंचायतीकडून सुरू असलेले उत्‍खनन, पेन्शन मिळण्यातील अडचणी या आणि अशा तक्रारीचा समावेश आहे.

