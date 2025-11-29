India Onion Export : बांगलादेशात तिप्पट भाव तरी खरेदी शून्य! कांद्याच्या दरातील मंदीने शेतकरी आर्थिक दडपणाखाली

लासलगाव: भारतीय कांदा निर्यातीतील अभूतपूर्व मंदीमुळे केंद्र सरकारपासून निर्यातदारांपर्यंत सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर अतिशय कमी असतानाही बाह्य व्यापार वाढत नाही. यामागे बांगलादेशाचे आत्मनिर्भरतेकडे वाढते पाऊल आणि पाकिस्तान-चीनसारख्या पर्यायी बाजारांचा शोध ही मुख्य कारणे ठरत आहेत..कधीकाळी भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीपैकी जवळपास एक-तृतीयांश खरेदी करणाऱ्या बांगलादेशने गेल्या आठ महिन्यांत जवळजवळ शून्य खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे, ढाक्यात कांद्याचे भाव भारताच्या तुलनेत तीन पट जास्त असूनही आयात होत नाही..भारताने महागाई नियंत्रणासाठी वारंवार कांदा निर्यातबंदी लागू केली. या अनिश्चित धोरणामुळे पारंपरिक खरेदीदारांनी भारताकडून पाठ फिरवली. पाकिस्तान व चीनकडून स्थिर पुरवठा आणि कमी दर मिळू लागल्याने बांगलादेशाने कायमस्वरूपी पर्याय निवडला. त्यामुळे भारताचा प्रमुख बाजारपेठेतील हिस्सा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे..२०२४-२५ या हंगामात बांगलादेशाने ७.२४ लाख टनांहून अधिक कांदा उत्पादन केले असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांच्या गरजांचा मोठा भाग आता स्थानिक उत्पादनातून भागतो. २०२५-२६ मध्ये भारताकडून बांगलादेशाची आयात फक्त १२,९०० टनांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यल्प आहे. .केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीमुळे आयात मंदावली; मात्र निर्यातदारांचे मत वेगळे आहे. अनियमित धोरणामुळे भारताची जागतिक बाजारातील विश्वासार्हता घटली, असा त्यांचा ठाम आरोप आहे. निर्यात घटल्याने भारतीय शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम झाला असून निर्यातदारांनी सरकारकडे स्थिर, दीर्घकालीन आणि शेतकरीहिताचे धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे..हे घडण्यामागची प्रमुख कारणेभारतीय कांदा निर्यात गेल्या आठ महिन्यांपासून अत्यल्प.बांगलादेश, जो भारताच्या निर्यातीतील एक-तृतीयांश वाटा घेत होता,आता पर्यायी स्रोतांकडे वळला.पाकिस्तान आणि चीनकडील वाढते उत्पादन व स्वस्त दर.वारंवार लागू केलेल्या निर्यातबंदीमुळे परदेशी बाजारांनी स्थिर पर्याय निवडले.बांगलादेशाचे या वर्षातील कांदा उत्पादन : ७.२४ लाख टनअनियमित धोरणांमुळे भारतीय बाजारपेठेवरील विश्वास कमी..Grapes Farming : द्राक्षशेतीचा 'महागडा' सल्लागार! उत्पादन खर्चाने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे; कृषी विभागाने लक्ष द्यावे.वारंवार निर्यातबंदीमुळे भारताची विश्वासार्हता कमी झाली. परदेशी खरेदीदारांना स्थिर पुरवठा हवा असतो. पण अचानक बंदी आणि अचानक शिथिलता या पद्धतीमुळे बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका यांनी पर्याय शोधले.- विकास सिंह, उपाध्यक्ष, कांदा निर्यातदार संघटनादेशात कांद्याचे भाव तळाला गेले आहेत. शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे. ठोस धोरण नसल्याने निर्यातीवर गंभीर परिणाम होतो. एकदा बाजार हातातून गेला की परत मिळवणे अवघड जाते.- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.