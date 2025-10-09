नाशिक

India Post : घोडेस्वारांपासून ते 'क्लिक'वर! भारतीय टपाल विभागाच्या ४८२ वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी

Historical Evolution of India Post in India : आज जगातील सर्वांत मोठ्या टपाल नेटवर्कपैकी एक असलेली इंडिया पोस्ट ही संस्था पूर्व-औपनिवेशिक काळातील साध्या संदेशवाहक व्यवस्थेपासून सुरू होऊन आधुनिक २.० एपीटी डिजिटल युगात अभिमानाने उभी आहे.
युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
जुने नाशिक: भारतीय टपाल विभागाचा प्रवास म्हणजे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बदलांचा साक्षीदार असलेली एक जिवंत कहाणी. आज जगातील सर्वांत मोठ्या टपाल नेटवर्कपैकी एक असलेली इंडिया पोस्ट ही संस्था पूर्व-औपनिवेशिक काळातील साध्या संदेशवाहक व्यवस्थेपासून सुरू होऊन आधुनिक २.० एपीटी डिजिटल युगात अभिमानाने उभी आहे.

