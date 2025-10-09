India Post : घोडेस्वारांपासून ते 'क्लिक'वर! भारतीय टपाल विभागाच्या ४८२ वर्षांच्या प्रवासाची कहाणी

जुने नाशिक: भारतीय टपाल विभागाचा प्रवास म्हणजे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बदलांचा साक्षीदार असलेली एक जिवंत कहाणी. आज जगातील सर्वांत मोठ्या टपाल नेटवर्कपैकी एक असलेली इंडिया पोस्ट ही संस्था पूर्व-औपनिवेशिक काळातील साध्या संदेशवाहक व्यवस्थेपासून सुरू होऊन आधुनिक २.० एपीटी डिजिटल युगात अभिमानाने उभी आहे..इतिहासात डोकावले तर १५४१ मध्ये शेरशाह सुरीने घोडदळ आणि पायदळ यांच्या माध्यमातून संदेशवहन व्यवस्था सुरू केली. त्यानंतर १७ व्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात टपाल व्यवस्थेचा पाया रचला..१७६६ मध्ये लॉर्ड क्लाइव्हने मुंबईत पहिले टपाल कार्यालय सुरू केले, जे फक्त सरकारी कामकाजापुरते मर्यादित होते. पुढे १७७४ मध्ये वॉरेन हेस्टिंग्ज यांनी या व्यवस्थेला अधिकृत स्वरूप दिले. हाच टप्पा आधुनिक टपाल सेवेच्या जन्माचा ठरला..ब्रिटिशकाळातील क्रांतिकारक बदल१८५२ मध्ये सिंध प्रांतात ‘सिंधे डॉक’ या आशियातील पहिल्या चिकट टपाल तिकिटाचा वापर झाला. त्यानंतर लॉर्ड डलहौसी यांनी १८५४ मध्ये एकात्मिक आणि संगठित टपाल सेवेचा प्रारंभ केला. याच काळात देशभरात टपाल कार्यालय आणि टपाल पेट्या जनतेसाठी उपलब्ध झाल्या. ही सुधारणा भारताच्या दळणवळण इतिहासातील नवा अध्याय ठरली..स्वातंत्र्यानंतरचा विस्तार आणि जनसंपर्क१९४७ नंतर भारत स्वतंत्र झाला आणि ‘इंडिया पोस्ट’ नावाने टपाल विभागाचे नवे पर्व सुरू झाले. पत्रव्यवहारापुरती मर्यादित असलेली ही सेवा पुढे बचत खाती, मनी ऑर्डर, ग्रामीण बँकिंग, विमा योजना, पेन्शन वितरण, पार्सल सेवा अशा विविध क्षेत्रांत विस्तारली. देशाच्या अगदी दुर्गम भागातसुद्धा पोस्टमन आजही ‘सरकारी चेहरा’ बनून पोहोचतो, हीच या संस्थेची खरी ताकद..डिजिटल युगातील टपाल एपीटी २.० प्रणालीतंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या काळाशी टपाल विभागाने स्वतःला जुळवून घेतले आहे. अलीकडेच देशभर कार्यान्वित झालेल्या २.० एपीटी (ॲडव्हान्स्ड पोस्टल टेक्नॉलॉजी) प्रणालीमुळे विभागाने आधुनिकतेची नवी झेप घेतली आहे. या प्रणालीमुळे घरबसल्या देशांतर्गत पार्सल बुकिंग शक्य झाले आहे..रिअल टाइम ट्रॅकिंग व एसएमएस अपडेट्स मिळतात, क्यूआर कोड व ऑनलाइन पेमेंट सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मोठ्या व्यापारी ग्राहकांसाठी विशेष डिजिटल प्रणाली उपलब्ध करून दिली गेली आहे. या बदलांमुळे केवळ सेवा वेगवान झाली नाही, तर विश्वासार्हता आणि पारदर्शकताही वाढली आहे..संदेशवाहक ते आधुनिक संदेशवाहिनी१५४१ च्या घोडेस्वारांपासून ते आजच्या क्लिकवर चालणाऱ्या स्मार्ट सेवांपर्यंतचा हा प्रवास फक्त संस्थेचा नाही, तर भारतीय समाजाच्या प्रगतीचा आरसा आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, खासगी कुरिअर कंपन्यांची स्पर्धा असूनही इंडिया पोस्टने आपले स्थान टिकवले आहे. कारण ती केवळ सेवा नसून विश्वासाची परंपरा आहे..जागतिक टपाल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ही संस्था आजही ‘संवादाचा सर्वांत विश्वासार्ह पूल’ म्हणून ओळखली जाते. काळ बदलला, साधने बदलली; पण ‘प्रिय व्यक्तीला पत्र पोहोचविण्याची भावना’ आजही तितकीच जिवंत आहे..World Post Day: पोस्ट ऑफिस झाले हायटेक ! आधारपासून ते पासपोर्टपर्यंत... एकाच छताखाली 76 सेवांची मिळतेय सुविधा.टपाल विभागाचा प्रवास म्हणजे संदेशवाहकापासून आधुनिक तंत्रयुगात झेपावलेल्या सेवेचा आदर्श नमुना. २.० एपीटी प्रणालीमुळे नागरिकांना जलद, अचूक आणि पारदर्शक सेवा मिळत आहे.- प्रफुल्ल वाणी, प्रवर डाक अधीक्षक, नाशिक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.