Agriculture News : "आधी आम्हाला सक्षम करा, मगच आंतरराष्ट्रीय करार करा"; भारत-अमेरिका व्यापारावरून शेतकरी आक्रमक

लासलगाव: भारत- अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले जाणार का, असा प्रश्न परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकार परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय करार करत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या करारामुळे भारतीय शेतीउद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, त्यामुळे सरकारने याप्रश्नी खुली चर्चा घडवून आणावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगतिपथावर असल्याचे मान्य करतानाही, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नसल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, पुरेशा सुविधा व बाजारपेठेची हमी अद्यापही मिळालेली नाही, असे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहे. वाढते उत्पादन खर्च, निर्यातीत घट, तसेच पारंपरिक बाजारपेठांपासून दुरावण्याची शक्यता यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहे..भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे कृषी क्षेत्रात स्पर्धा वाढणार असून भारतीय शेतकरी त्या स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील का? हा मुख्य प्रश्न आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरणांची गरज अधोरेखित केली..अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी तरतुदी करण्यात आल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात कितपत परिणामकारक ठरतील, याबाबत शेतकरी वर्गात संभ्रम आहे. परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय करार करताना स्थानिक कृषी व्यवस्था व शेतकरी हित यांचा समतोल राखणे गरजेचे असल्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. व्यापार कराराच्या अटी-शर्ती आणि त्याचा शेती क्षेत्रावर होणारा नेमका परिणाम स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने खुली चर्चा घडवून आणावी, अशी अपेक्षा देशाचा पोशिंदा व्यक्त करत आहे..सरकारने आधी देशातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनवले पाहिजे, सिंचन, साठवणूक प्रक्रिया, उद्योग आणि निर्यात साखळी मजबूत केली तर आम्ही जागतिक बाजारपेठेत टिकू शकतो अन्यथा व्यापार कराराचा फटका बसण्याची भीती आहे.- सागर आढाव, शेतकरी, पिंपळगाव नजीक.Gadchiroli News: सात माओवाद्यांना कंठस्नान, एक जवान हुतात्मा; छत्तीसगड सीमेलगतच्या अबुझमाड जंगलात सुरू होती मोहीम!.भारतीय शेतकरी अजूनही उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांशी झुंज देत आहे. त्यामुळे अशा करारांमुळे आयात वाढल्यास स्थानिक शेतमालाच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. सरकारने कृषी मालाबाबत संरक्षणात्मक भूमिका घ्यावी, उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.- सुनील गवळी, ब्राह्मणगाव (विंचूर)भारतीय शेतकरी जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाऊ शकतो; मात्र त्यासाठी तंत्रज्ञान, साठवणूक व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात साखळी मजबूत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा व्यापार करारांचा फटका लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना बसू शकतो,- संजय वाकचौरे, शेतकरी, वाकी (चांदवड).