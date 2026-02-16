Nashik Celebration : नाशिकमध्ये 'विजयाची दिवाळी'; भारताने पाकिस्तानला नमवताच शहरात फटाक्यांची आतषबाजी!

नाशिक: भारतविरुद्ध पाकिस्तानच्या सामन्याचा थरार नाशिककरांनी अनुभवला. रविवारी (ता. १५) या हाय व्होल्टेज सामन्यासाठी हॉटेल, रेस्टॉटोरंटमध्ये थेट प्रक्षेपणाची सुविधा केली होती. सामना जिंकताच नाशिककरांनी आनंदोत्सव साजरा केला. नुकताच गेल्या महिन्यात इंग्रजी नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत झालेले असताना, भारतीय संघाने पुन्हा एकदा नववर्षाचे स्वागत करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली..रविवारी सायंकाळी सामना असला तरी सकाळपासूनच केवळ भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील लढतीचीच सर्वत्र चर्चा होती. युवावर्गाने आपल्या समूहासोबत सामना पाहण्यासाठी नियेाजन आखले होते. त्यासाठी जय्यत तयारीदेखील केली होती. सायंकाळी सातच्या ठोक्याला हातातील सर्व कामे सोडून सर्व कुटुंबाने टीव्हीसमोर ठाण मांडले होते. .सामन्याला सुरुवात झाल्यावर पहिला झटका लवकर बसल्याने धाकधूक वाढली होती. परंतु इशान किशनच्या फटकेबाजीचा मनमुराद आनंद घेताना रोमहर्षक थरार प्रेक्षकांनी अनुभवला. गोलंदाजीच्या वेळी प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान संघाचे फलंदाज बाद होत असताना, प्रत्येक विकेटचा जल्लोष बघायला मिळाला व सामना जिंकताच नाशिककरांनी रस्त्यावर उतरत एकच जल्लोष केला. आतषबाजी करताना भारतीय संघाचा विजय साजरा करण्यात आला..Vishwas Patil: डॉक्टरांनी घ्यावा मराठीचा वसा: ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील; वैद्यकीय साहित्य-संस्कृती संमेलन आवश्यकच!.बाजारपेठा ओस, हॉटेलमध्ये गर्दीसामन्याचा थरार ग्राहकांना अनुभवता यावा, यासाठी हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये थेट प्रक्षेपणाची सुविधा केली होती. याठिकाणी मोठे स्कीन उपलब्ध करून देत ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे सामना सुरू होताच शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या शालिमार, मेन रोडसह इतर परिसर ओस पडला होता. एरवी रविवारी दहा, साडेदहापर्यंत ग्राहकांची वर्दळ राहत असताना, आज मात्र सामन्यामुळे आठच्या दरम्यानच बाजारपेठेत शुकशुकाट दिसत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.