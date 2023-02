Indian Culture : जुन्या रूढी, परंपरा शहरासह ग्रामीण भागात परंपरा कायम; धावपळीच्या युगात पाचवी पूजनाचे महत्त्व टिकून

नरकोळ : यांत्रिक व धावपळीच्या युगातही जुन्या रूढी, परंपरा शहरासह ग्रामीण भागात पाळल्या जात आहेत. त्यातीलच बाळाच्या जन्मानंतर पाचव्या दिवशी पाचवी पूजन याची प्रथा आजही टिकून आहे. सर्व स्तरातील कुटुंबीय ही प्रथा जोपासत आहे.

सटवाई देवी सरस्वतीच्या रूपात येऊन बाळाला आशीर्वाद देऊन त्याच्या नव्या आयुष्याची सुरवात करते. बाळाला उदंड निरोगी आयुष्य लाभो त्याला आयुष्यभर भाग्याची साथ राहो आणि नशिबी एक सुखी समृद्धी आणि समाधानी दीर्घ आयुष्य येवो यामागील या विधीची आख्यायिका आहे.

वही आणि पेन हे विद्येचे प्रतीक आणि माणूस हा शिक्षणाच्या सहाय्याने यशाची वाटचाल करतो. शेवटी बाळाच्या आयुष्यासाठी केलेली प्रार्थना आणि पूजा याचे भविष्य घडवण्याचा सटवाई मदत करते. (Indian Culture Old tradition follow and celebrate in rural areas along with cities significance of fifth puja of new born baby Nashik News)

हेही वाचा: Nashik Crime News : सिडकोत गुन्हेगारीचा वाढता आलेख! वाढत्या घटनांमुळे नागरिक असुरक्षित

प्रसूतीनंतर पाचव्या दिवशी ही पूजा करतात म्हणून पाचवी पूजन असे पारंपरिक रूढी झालेली प्रथा आजच्या धावपळीच्या युगात टिकून असून ग्रामीण भागात जुन्या जानकार महिलांच्या सल्ल्याने विधी पूजा होत आहे. प्रसूतीनंतर पाचव्या दिवशी मांडणी करून पूजेनंतर सटवाई ही बालकाचे भविष्य लेखन करण्यासाठी देवता आहे. पारंपरिक रीतिरिवाज नक्षी काढून पाट सजविण्यात येऊन बाळाची पूजा करून अखंड दिवा तेवत ठेवण्यात येतो.

पूजेसाठी लागणारे साहित्य-

तांब्याची कळशी, नारळ, खोबऱ्याची वाटी, हळद, कुंकू, विड्याचे पाने, खारीक, खोबरे, मीठ, राखाचे संरक्षण बाहुले, देवीचा फोटो, बाळाची खेळणी, काजळ, डबी, आहारात मेथी, पालक, भात, पोळी, वरण पाच पकवाने (खाद्यपदार्थ) आरबोर, सैदळ झाडांची छोटी फांदी.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: Nashik ShivSena : मालेगावचा वचपा बागलाणात काढला, ठाकरेंचा किल्ला भुसेंनी फोडला

-जन्मानंतर बाळाचे उत्सव याप्रमाणे-

-पाचव्या दिवशी पाचवी पूजन सटवाई देवीला बोलविणे

-दहाव्या दिवशी खाट पूजन

-बाराव्या दिवशी नामकरण सोहळा

सटवाई देवीची बाबत

पाचव्या पुजनाच्या दिवशी देवी बाळाचे भविष्य लिखित करते. असा समज ग्रामीण भागात रूढ आहे, त्याच्या भविष्यात सुख दुःखाची घटना घडल्यानंतर हा सटीचा टाक होता असे बोलले जाते.

"बाळ जन्माला आल्यानंतर पाचव्या दिवशी हा विधी करून सटवाई देवी बाळाच्या दीर्घ आयुष्यासाठी भविष्य आजमावते. या उद्देशाने हा विधी पारंपरिक पद्धतीने करण्याची प्रथा रूढ आहे. आजही ती पाळली जाते."

- सुनीता सावकार, देवळा

हेही वाचा: Jalgaon News : खुनाच्या खटल्यातील 13 जणांची निर्दोष मुक्तता