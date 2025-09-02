नाशिक

Nashik News : सणासुदीच्या गर्दीसाठी रेल्वे सज्ज; नवरात्र-दिवाळीसाठी चालवणार हजारो 'पूजा विशेष' गाड्या

Indian Railways Announces Puja Special Trains 2024 : सणासुदीच्या काळात प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा विचार करून भारतीय रेल्वेने देशभरातून १५० पूजा विशेष गाड्यांसह २०२४ अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: २१ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत नवरात्र, दसरा व दिवाळी या प्रमुख सणांचा हंगाम सुरू होत आहे. या दरम्यान प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. वाढत्या मागणीचा विचार करून भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी हजारो विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

