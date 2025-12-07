Rohit Ugavkar : 'देशातील मंत्र्यांना काळजी आहे की नाही?' बालीतून नाशिकचे रोहित उगावकर यांचा मदतीसाठी आर्त व्हिडिओ व्हायरल

नाशिक: इंडिगो एअरलाइन्समुळे देश-विदेशातील प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. अशात बाली येथे अडकलेल्या नाशिकसह राज्य व देशातील पर्यटकांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये देशातील मंत्र्यांनी परिस्थितीकडे लक्ष घालत अडकलेल्या पर्यटकांसाठी उपाययोजना करण्याची आर्त हाक प्रवाशांकडून नाशिकचे रोहित उगावकर देताना दिसत आहेत..इंडिगो एअरलाइन्सच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे जागतिक पातळीवर धुमाकूळ निर्माण झाला आहे. प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याने विमानतळावर अडकलेले, परदेशात, परराज्यात अडकलेल्या प्रवाशांच्या संतप्त प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. अशात इंडोनेशियातील बाली या देशात सुमारे १६० पेक्षा जास्त पर्यटक अडकल्याची माहिती एका व्हिडिओतून समोर आली आहे. रविवारपासून अडकलेल्या या प्रवाशांना तब्बल २८ तास विमानतळावर ठाण मांडून बसावे लागले. .व यादरम्यान त्यांच्या जेवणाची किंवा इतर कुठलीही व्यवस्था सुस्थितीत नव्हती. त्यामुळे महिला, लहान मुलांना हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागल्याची माहिती उघडकीस येत आहे. या प्रवाशांच्या वतीने नाशिक शहरातील रहिवासी रोहित उगावकर व्यथा मांडत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे २८ तास प्रतीक्षा करून आणखी सहा ते आठ तास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. .अशा परिस्थितीत नाशिक, महाराष्ट्र व देशातील विविध राज्यातील पर्यटकांना मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. परंतु देशातील मंत्री महोदयांना याबाबत काही काळजी आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थितीत करत, मदतीसाठी पुढे येण्यासाठी विनवणी करताना रोहित उगावकर दिसत आहेत..IndiGo Crisis : इंडिगोचे संकट अजून संपलेलं नाही ! दिल्लीतून सहाव्या दिवशी १०० उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप.पर्यटक ग्राहकांच्या काही मर्यादा असून, त्यांची आर्थिक तरतूद व सुट्यांचे वेळापत्रकदेखील मर्यादित आहे. त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्या आहेत. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना त्यांच्या योजनांमध्ये नाइलाजास्तव बदल करावे लागत आहे. अशा अडचणीच्या काळात विविध घटकांनी त्यांना सहकार्य करण्याची अपेक्षा आहे. आज केलेले सहकार्य भविष्यातील पर्यटन उद्योग विस्तारीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरेल.-सागर वाघचौरे, अध्यक्ष, ‘ताण’दीडशेपेक्षा जास्त प्रवासी बालीमध्ये अडकले असून, अतिशय गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. देशातील मंत्र्यांनी या गंभीर बाबीची दखल घेताना पर्यटकांना मदत करून सहकार्य करावे, इतकीच अपेक्षा आहे.- रोहित उगावकर, अडकलेले पर्यटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.