Nashik Crime : अंगावर १० तोळे सोने अन् रडणाऱ्या ८० वर्षांच्या आजी; नाशिककरांनी दाखवली माणुसकी!

Elderly Woman Found Crying in Sensitive Area of Indiranagar : नाशिकमधील इंदिरानगर आणि मुंबई नाका पोलीस कर्मचारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, ज्यांनी संवेदनशीलतेने बेपत्ता सुरभी कुमार आजींना त्यांच्या मुलाच्या स्वाधीन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: वडाळा गावच्या शंभर फुटी रस्त्यावरील गॅस गुदामाचा सुनसान परिसर एका अत्यंत संवेदनशील घटनेचा साक्षीदार ठरला. या धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या भागात अंगावर सुमारे आठ ते दहा तोळे सोन्याचे दागिने घातलेल्या अंदाजे ८० वर्षांच्या सुरभी कुमार नामक आजीबाई रडत होत्या. या रस्त्यावर वावरणाऱ्या लुटारूंचा इतिहास पाहता, परिसरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलिसांनी समन्वय साधत आजींना सुखरूप त्यांच्या घरी पोहोचविले.

