Nashik Crime : अंगावर १० तोळे सोने अन् रडणाऱ्या ८० वर्षांच्या आजी; नाशिककरांनी दाखवली माणुसकी!

इंदिरानगर: वडाळा गावच्या शंभर फुटी रस्त्यावरील गॅस गुदामाचा सुनसान परिसर एका अत्यंत संवेदनशील घटनेचा साक्षीदार ठरला. या धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या भागात अंगावर सुमारे आठ ते दहा तोळे सोन्याचे दागिने घातलेल्या अंदाजे ८० वर्षांच्या सुरभी कुमार नामक आजीबाई रडत होत्या. या रस्त्यावर वावरणाऱ्या लुटारूंचा इतिहास पाहता, परिसरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलिसांनी समन्वय साधत आजींना सुखरूप त्यांच्या घरी पोहोचविले..वडाळा गाव रस्त्यावरून जाणाऱ्या मंगेश शिलावट यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता त्वरित सामाजिक कार्यकर्ते रमीज पठाण यांना कळविले. पठाण, त्यांचे मित्र ईश्वर पवार, मयूर मल्ले, अनिकेत बेलखेडे, प्रकाश पाटोळे यांच्यासह तेथे आले. आजींनी 'कल्याण धाम'ला जायचे असल्याचे सांगितले, मात्र देवधर्म करीत असल्याने पाणी पिण्यासही नकार दिला. .पठाण यांनी इंदिरानगरचे पोलिस कर्मचारी अमोल मानकर यांना कळवून बीट मार्शल व नंतर मुंबई नाका पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी मदन बेंडकुळे, किरण संवत्सरकर यांच्याशी समन्वय साधला. ते तत्काळ पोलिस गाडी घेऊन आले, मात्र आजींनी बिहार पोलिसांचा अनुभव घेत 'आमचा जिल्हा छपरा, बिहारमधील पोलिस कसे आहेत, मला माहिती आहे, मला या पोलिसांबरोबर जायचे नाही,' असा ठाम पवित्रा बिहारी भाषेत घेतला..परिस्थितीची गंभीरता ओळखून पठाण यांनी मग त्यांचा बिहारी मित्र शुभम गुप्ता याला फोन केला. त्यानंतर 'ही लोकं चांगली आहेत, तुम्ही यांच्याबरोबर जा,' असे शुभमने सांगितल्यावर आजी वाहनात बसण्यास तयार झाल्या. कल्याण धामवरून विजय-ममता चित्रपटगृहाजवळील हंस कल्याण धाम हे ठिकाण निश्चित झाले. तेथे पोहोचल्यावर आजींच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले. तेथे सेवा देणारे कैलास खोडे यांनी आजी सत्संगाला आल्या असतील, असा अंदाज लावत त्यांचा फोटो ग्रुपवर टाकला. लगेच, आजींना अशोका मार्गावरून वडाळा गावात सोडणारे कारचालक वसंत गायकवाड यांची ओळख पटली..पोलिसांनी ओळखीचे सोपस्कार पूर्ण केले. खोडे आणि गायकवाड यांनी आजींना घरी पोहोचविले. आजी बेपत्ता झाल्याने सैरभैर झालेल्या आणि सर्वत्र शोध घेत असलेल्या त्यांचा मुलगा राजबल्ली निरला यांनी आजींना पाहताच अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली..भाड्याऐवजी घेतला आशीर्वाद!हंस कल्याण धामला पोहोचल्यावर आजींनी जवळची आठ रुपयांची चिल्लर भाडे म्हणून पोलिसांना देण्यासाठी आग्रह धरला. आजी हट्टाने पेटल्यावर, मदन बेंडकुळे आणि किरण संवसत्सरकर यांनी त्यातील दोन रुपयांचे नाणे आजींच्या हातातून घेतले, कपाळाला लावले आणि 'हा तुमचा आशीर्वाद म्हणून घेत आहोत,' असे सांगितल्यावर आजी शांत झाल्या..