Nashik Traffic : गणेशोत्सवात नाशिककरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार का?

इंदिरानगर: ऐन गणेशोत्सवात मुंबई नाका ते पाथर्डी फाटा भागात उड्डाणपुलावर सुरू असलेली रस्त्याची कामे, पावसामुळे रस्त्यांची झालेली चाळण यामुळे या दरम्यानच्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी पहावयास मिळत आहे. सोमवारी (ता.२५) सायंकाळी लेखानगर भागात उड्डाणपुलाखाली व पाथर्डी फाटा परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. सण, उत्सवादरम्यान ही वाहतूक कोंडी टाळण्याचे मोठे आव्हान पोलिस प्रशासनासमोर असेल. .रस्त्यांचे काम, तसेच राणेनगर बोगद्याची रुंदी वाढविण्याच्या कामामुळे पाथर्डी फाटा ते मुंबई नाका दरम्यानच्या मार्गावर दररोज सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी दररोज होत आहे. मुंबई नाक्यापासून सिडको आणि इंदिरानगर बाजूच्या सर्विस रस्त्यांवर एकेरी वाहतूक करुन देखील तसेच पोलिस बंदोबस्त ठेवूनही वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. .उड्डाणपुलाच्या कामामुळे चढउतार करण्यासाठी असलेल्या रॅम्पच्या ठिकाणीच मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे इंदिरानगर बोगद्यात मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. तेथून कसेबसे मुंबई नाक्याला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी समस्या अजून गंभीर होत आहे .दुसऱ्या बाजूला पुणे रस्त्याला जाताना साईनाथ नगर चौफुली, राणेनगर बोगदा, वासन टोयोटा शोरूम येथील वळणरस्ता पाथर्डी फाटा चौक येथे दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे..गणेशोत्सव तयारी इंदिरानगर भागात जोरदार सुरु असून यंदा आकर्षक देखाव्यांची तयारी सुरू झाली आहे. हे देखावे पाहण्यासाठी शहरभरातून हजारोंच्या संख्येने नागरिक दरवर्षी येतात. त्यामुळे उपरोक्त ठिकाणी वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. या व्यतिरिक्त राजीवनगरच्या मुख्य रस्त्यावर हिंदू जनसंपर्क कार्यालयाचा मोठा देखावा असणार आहे..राजीव नगर चौकात युनिक ग्रुपतर्फे आनंद मेळा असणार आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण रस्ता नागरिकांनी ओसंडून वाहणार आहे. इंदिरानगरच्या वडाळा- पाथर्डी रस्त्यावर बापू बंगला येथील इंदिरानगर उत्सव समितीतर्फे कामाख्या देवी मंदिराचा आणि रथ चक्र चौकातील अजय मित्र मंडळाचा ऑपरेशन सिंदूर देखावा बघण्यासाठी हमखास गर्दी होणार आहे..अशीच परिस्थिती विनयनगरच्या पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगणात गर्जना प्रतिष्ठानच्या गणपतीला होणार आहे. कलानगर चौकातून वडाळा गावाकडे जाणाऱ्या शंभर फुटी रस्त्याच्या कडेला संघर्ष सेवाभावी संस्थेचा इंदिरानगरचा मानाचा राजा गणपती आहे. केंब्रिज शाळेच्या थोडे पुढे श्री प्रतिष्ठानतर्फे महाकाय वृंदावन येथील प्रेम मंदिर साकारले जात आहे. पाथर्डी फाटा भागातील दामोदर चौक, आनंद नगर पोलिस चौकी या सर्वच ठिकाणच्या मंडळांच्या ठिकाणी मोठी गर्दी होणार आहे..वासननगर येथे शंभो नारायण ग्रुपतर्फे गामणे मैदानावर गणेशोत्सव होत असून, या ठिकाणीही मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. ही सर्व ठिकाणे गर्दीचा हॉटस्पॉट म्हणून समोर येणार आहेत. वाहतूक कोंडीबरोबरच टवाळखोरांचेही आव्हान पोलिसांसमोर असेल..Nashik Urban Development : नाशिकमध्ये 'ब्लॅक स्पॉट' नाहीसे होणार; महापालिकेकडून सुशोभीकरणाचा उपक्रम.अपेक्षित गर्दीची ठिकाणे आम्ही निवडली आहेत. वाहतूक कोंडी, नागरिकांची गर्दी या दृष्टीने अतिरिक्त अधिकारी, कर्मचारी, गृहरक्षक दलाचे मनुष्यबळ मिळाले आहे. स्पॉटनिहाय सर्व बाबींचे नियोजन सुरू आहे नागरिकांनीही स्वयंशिस्त पाळावी.- तृप्ती सोनवणे, वरिष्ठ निरीक्षक, इंदिरानगर पोलिस ठाणे.