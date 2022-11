इंदिरानगर : इंदिरानगरमध्ये महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शिवकॉलनी मधील उद्यानाला अवकळा आली आहे. उद्यानातील खेळण्याची दुरवस्था झाली आहे.

प्रवेशद्वाराचा काही भाग चोरट्यांनी चोरून नेला असून सर्वत्र गवत वाढल्याने लहान मुलांना आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.(Indiranagar park in Shiv Colony neglected due to Municipal Corporation playground in park has deteriorated Nashik News)

Indiranagar: Broken toys in the park in Shiv Colony

उद्यान विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे उद्यानांची वाताहात होत आहे.

उद्यान विभागाने दरमहा प्रत्येक उद्यानाची पाहणी करून त्याचा अहवाल विभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिला पाहिजे अशी मागणी नागरी समस्या निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केली आहे.

