Nashik Police : पोलिसांची तत्परता कामाला आली! पाथर्डी फाटा येथून हरवलेल्या मनस्वीला इंदिरानगर पोलिसांनी दिले आई-वडिलांच्या कुशीत

इंदिरानगर: वेळ सायंकाळी सहा, ठिकाण : पाथर्डी गाव चौफुली जवळ. येथे नव्याने वसलेला मच्छी बाजार, अंधार पडू लागल्याने जोतो आपापल्या घराकडे जाण्याच्या गडबडीत असताना इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे बीट मार्शल रमेश कोरे यांना एक चिमुरडी रडताना दिसली. ते तिच्या जवळ गेले त्यांनी विचारपूस सुरू करतात ती आई आणि वडील सापडत नसल्याने रडू लागली आणि कोरे यांना ही बालिका हरवल्याचे लक्षात आले. .यानंतर कोरे यांनी तत्काळ त्यांनी तिला कडेवर घेत संपूर्ण मच्छी बाजारात फिरवले. मात्र, तिच्या ओळखीचे कुणीही दिसले नाही. आई स्वाती आणि वडील श्रीकांत व तिचे नाव मनस्वी एवढेच ही चार वर्षाची बालिका सांगत होती. संपूर्ण परिसरात कोरे आपल्या दुचाकीवरून या मुलीला फिरविले..दरम्यान त्यांनी वायरलेसद्वारे पोलिस स्टेशनला आणि नियंत्रणकक्षेला बालिकेबद्दल माहिती कळवली. परिसरातील विविध व्हाट्सअप ग्रुपवर देखील या बाबत माहिती टाकण्यात आली. दरम्यान अंबड पोलिस ठाण्यात एक जोडपे मुलगी हरवली आहे. म्हणून तक्रार देण्यासाठी गेले असता तेथे वायरलेसद्वारे आलेला मेसेज त्यांना मिळाला आणि त्यांनी इंदिरानगर पोलिस ठाण्याकडे धाव घेतली. .दरम्यान ठाणे अंमलदार आसिफ पठाण, राजेंद्र पाटील आदींनी या बालिकेला शांत करून पुढची विचारपूस सुरू ठेवली होती. माणिक खांब येथील श्रीकांत आणि स्वाती पगारे हे जोडपे इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात आले आणि मनस्वीला पाहताच तिला कुशीत घेतले..Drowning Incident: जपाळेेश्वर तलावात मामा-भाची बुडाले; रामटेक जवळील भोजापूरमधील घटना.पगारे दांपत्य हे मनस्वी सोबत पाथर्डी फाटा येथे एका नातेवाईकांकडे घरभरणीला आले असता मच्छी बाजार जवळ ते कामानिमित्त थांबले आणि तेवढ्या काळात मनस्वी हरवली. दोन अडीच तासांच्या प्रतीक्षेनंतर मनस्वी सापडल्याने हे दांपत्य गोंधळून गेले. मात्र, मनस्वी भेटताच त्यांनी पोलिस ठाण्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी आभार मानले. बीट मार्शल राजेंद्र कोरे यांचे वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर कारंडे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले.