Nashik Police : पोलिसांची तत्परता कामाला आली! पाथर्डी फाटा येथून हरवलेल्या मनस्वीला इंदिरानगर पोलिसांनी दिले आई-वडिलांच्या कुशीत

Beat Marshal Ramesh Kore’s Swift Action Saves the Day : इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे बीट मार्शल रमेश कोरे यांनी पाथर्डी गाव चौफुली येथे हरवलेल्या ४ वर्षांच्या मनस्वी पगारे हिला तातडीने शोधून तिच्या आई-वडिलांच्या स्वाधीन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: वेळ सायंकाळी सहा, ठिकाण : पाथर्डी गाव चौफुली जवळ. येथे नव्याने वसलेला मच्छी बाजार, अंधार पडू लागल्याने जोतो आपापल्या घराकडे जाण्याच्या गडबडीत असताना इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे बीट मार्शल रमेश कोरे यांना एक चिमुरडी रडताना दिसली. ते तिच्या जवळ गेले त्यांनी विचारपूस सुरू करतात ती आई आणि वडील सापडत नसल्याने रडू लागली आणि कोरे यांना ही बालिका हरवल्याचे लक्षात आले.

