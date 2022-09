दिंडोरी (जि. नाशिक) : तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी टोमॅटोची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या संततधारेमुळे टोमॅटोवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण टोमॅटो क्षेत्र धोक्यात आले आहे. पावसाळ्यात टोमॅटो पिकाचे आलेला सर्व पैसा द्राक्षासाठी खर्च करतात. सध्या संततधारेमुळे सूर्यदर्शन होत नसल्याने संपूर्ण टोमॅटो क्षेत्र धोक्यात आले आहे. (Infection of tomato with fungal disease due to continuous rain in dindori Nashik Latest Marathi News)

तालुक्यातील पूर्व व पश्चिम भागात ८० ते ९० टक्के शेतकरी टोमॅटोची लागवड करतात. या वर्षी होत असलेल्या पावसामुळे काढणीला आलेल्या टोमॅटोवर काळे डाग पडून टोमॅटो खराब होत आहे. औषधांची फवारणी करूनही त्याचा फायदा होत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. हाता-तोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक आपत्तीने हिरावून घेतल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे.

"या वर्षी जादा पाऊस पडत असल्याने खरिपाची पिके धोक्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे." -सुरेश उफाडे, शेतकरी, वरखेडा

