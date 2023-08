By

Inspirational : आपल्या जन्मभूमीच्या विकासात तसेच आपण ज्या शाळेत शिकलो त्या शाळेसाठी, गावातील विद्यार्थ्यांसाठी आपण काही हातभार लावावा या उद्देशाने संगमनेर (ता. दिंडोरी) येथील चाकरमान्यांचा ग्रुप असलेल्या सोशल नेटवर्क फोरमने जिल्हा परिषद शाळा आणि रामनगर येथील विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स ड्रेस वितरण नुकतेच केले.

दहावी -बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी तसेच दक्षिण कोरिया येथे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सिल्वर मेडल मिळविणाऱ्या मंगल बागूल- गावित यांचा सत्कार करण्यात आला. (Inspirational Activities of Sangamner Village Chakarmanyas for Gnanmandir Encouraging interest in sports nashik)

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने आयोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट ड्रेस, शैक्षणिक साहित्य वाटप व विद्यार्थी गुणगौरवाच्या अध्यक्षस्थानी गावचे भूमिपुत्र आदिवासी बचाव अभियानाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य अशोक बागूल होते.

प्रमुख पाहुणे म्हणून दिगंबर पाटोळे, पोलिस पाटील दामोदर बागूल, उपसरपंच हिरामण जाधव, पेसा समिती अध्यक्ष निवृती गायकवाड, पोपट चौरे, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष दिलीप भोये, प्रा. नामदेव गावित, वंदनाताई पवार, कमलाकर पवार, सामाजिक कार्यकर्ते जमीर शेख, अमोल गावित, संदीप जगताप, मच्छिंद्र मोरे आदींच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच धावपटू मंगलताई बागूल यांचा पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सत्कार करण्यात आला.

विद्यार्थांना स्पोर्ट ड्रेस, नोटबुक, पहिली ते दुसीरीच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्याप्रतीची पाटी व पेन बॉक्स आदी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. दिगंबर पाटोळे, प्रा. अशोक बागूल यांनी मनोगत व्यक्त केले.

धावपटू मंगलताई यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमासाठी रवींद्र ठाकरे, उत्तम वडजे, रतन जाधव, प्रवीण राऊत तसेच सोशल नेटवर्किंग फोरमचे रमेश साबळे, सुनील बागूल, नाना गायकवाड, अंबादास चौधरी, कृष्णा पवार, केशव बागूल, गायकवाड, कणसरा ग्रुपचे स्वयंसेवक, गावातील तरुण, महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि शालेय विद्यार्थी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक भगवान जोपळे यांनी प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन केले. श्री. धादवड यांनी आभार मानले.

"आमचा ग्रुप ज्ञान मंदिरासाठी निधी देण्यासाठी तत्पर असतो, मागील वर्षीही संगमनेर व रामनगर जिल्हा परिषद शाळेतील दीडशे विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे सर्व शैक्षणिक साहित्य, बूट, सॉक्स, गणवेशाचे वाटप केले होते. यावर्षी विद्यार्थ्यांना क्रीडाप्रकारात प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वांना स्पोर्ट ड्रेस व शैक्षणिक साहित्याचे आमच्या सोशल नेटवर्क फोरमने वाटप केले." - प्रा. अशोक बागूल, सोशल नेटवर्क फोरम, संगमनेर.