SSC Topper Story:गरिबी, संघर्ष आणि आईच्या कष्टांवर मात करत मानसी बागुलची दहावीत ९८.२० टक्के झेप

सटाणा : आयुष्यात संकटे कितीही मोठी असली, परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी जिद्द, कष्ट आणि शिक्षणाची ओढ असेल तर यशाचा मार्ग नक्की सापडतो, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे येथील मविप्र संस्थेच्या जिजामाता गर्ल्स हायस्कूलची विद्यार्थिनी मानसी सुभाष बागुल होय. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेत मानसीने दहावीच्या परीक्षेत तब्बल ९८.२० टक्के गुण मिळवत विद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तिच्या या यशामुळे संपूर्ण परिसरात तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..मानसीच्या यशामागे संघर्षाची मोठी कहाणी दडलेली आहे. कोरोना काळात वडिलांचे मेडिकल दुकान बंद पडल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. घर चालवण्याची जबाबदारी आईच्या खांद्यावर आली. अशा बिकट परिस्थितीत तिच्या आईने पुरणपोळ्या, कुरडई आणि पापड तयार करून संसाराचा गाडा हाकला. घरातील संघर्ष, आई-वडिलांची धडपड आणि परिस्थितीचे चटके जवळून पाहणाऱ्या मानसीने खचून न जाता शिक्षणालाच आपले ध्येय मानले. आईला घरकामात मदत करीत मानसीने आपली शिक्षणाची धडपड सुरूच ठेवली..घरातील अडचणींचे ओझे मनात ठेवत तिने नियमित अभ्यास, वेळेचे नियोजन आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर हे घवघवीत यश संपादन केले. या काळात मानसीने कोणतीही खासगी शिकवणी लावली नाही. फक्त शाळेतील शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि शिकण्याची जिद्द या बळावरच तिने शिक्षण सुरू ठेवले. आई-वडिलांचे कष्ट वाया जाऊ द्यायचे नाहीत, हीच भावना तिच्या अभ्यासामागील खरी प्रेरणा ठरली..मानसीने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडील, शिक्षक आणि विद्यालयाला दिले आहे. शिक्षकांनी वेळोवेळी दिलेले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि कुटुंबाचा पाठिंबा यामुळेच हे यश शक्य झाले, असे ती नम्रपणे सांगते. भविष्यात उच्च शिक्षण घेऊन समाजासाठी काम करण्याची तिची इच्छा आहे.मानसीच्या या यशात जिजामाता गर्ल्स हायस्कूलचेही मोलाचे योगदान राहिले. मुख्याध्यापिका श्रीमती जे. बी. देवरे, वर्गशिक्षक तसेच सर्व विषय शिक्षकांनी तिच्या अभ्यासातील जिद्द ओळखून सातत्याने मार्गदर्शन केले. कठीण प्रसंगातही तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत तिला शैक्षणिक आधार दिला. "प्रतिकूल परिस्थितीतही मेहनत, चिकाटी आणि शिक्षणाची तळमळ असेल तर मोठे यश मिळवता येते, याचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे मानसी," असे गौरवोद्गार मुख्याध्यापिका देवरे यांनी काढले..मानसीच्या या उल्लेखनीय यशामुळे शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला असून संस्थेचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, चिटणीस दिलीप दळवी, संचालक मंडळ तसेच विविध मान्यवरांनी तिचे विशेष अभिनंदन केले. "गरिबी आणि संघर्षावर मात करत यश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे समाजाला नवी दिशा मिळते," अशा शब्दांत तिच्या जिद्दीचा गौरव करण्यात आला. संघर्षाच्या काळोखातून शिक्षणाच्या प्रकाशाकडे वाटचाल करणारी मानसी आज अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणेचा दीप बनली आहे.