पंचवटी (जि. नाशिक) : स्वामिनारायण मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापना महोत्सवास सुरवात झाली असून, संस्थेचे मुख्य ब्रह्मस्वरूप गुरूहरी महंत स्वामी महाराजांचे आगमन झाले. बालमंडळाच्या मुलांनी नृत्य पुष्पांजली अर्पण करून स्वामीजींचे भव्य स्वागत केले. सद्‌गुरू संत भक्तीप्रिय स्वामी (कोठारी स्वामी) यांनी गुरूहरी महंत स्वामी महाराजांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. (Installation of idol in Swaminarayan temple by devotees Nashik Latest Marathi News)

ब्रह्मस्वरूप गुरूहरी महंत स्वामी महाराजांनी नूतन शिखरबद्ध स्वामिनारायण मंदिर परिसराचे अवलोकन करून समाधान व्यक्त केले. या वेळी त्यांनी मंदिरनिर्मिती व लोकार्पणावेळी ज्यांनी सेवा केली आहे ते सर्व तन, मन, धनाने सुखी राहतील व या मंदिराच्या घुमटाखाली बसून भगवंताचे दर्शन, भजन, भक्ती आराधना करतील ते निश्चित शाश्वत सुखाचा आनंद अनुभवतील, या शब्दात भाव व्यक्त केले.

सुहृदभाव, एकता याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी ब्रह्मस्वरूप गुरूहरी प्रमुख स्वामी महाराजांच्या स्मृतींना उजाळा देताना ते भावविवश झाले. त्यांच्यासोबत या भूमीवरील प्रसंगांना त्यांनी उजाळा दिला.

